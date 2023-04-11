В Україні відвідування кладовища на Великдень стало давньою традицією. У цей день сім’ї після ранкового богослужіння в церкві та освячення продуктів приходять на могили своїх близьких, аби помолитися, поставити на їхні могили великодні яйця та маленькі пасочки.

Перед цим обов’язково проводять прибирання на цвинтарі. Коли прибирати на кладовищі перед Великоднем – читайте в матеріалі.

Коли прибирати на кладовищі перед Великоднем і чи можна взагалі з’являтися на цвинтарі в ці дні

Священник Григорій Трухан зазначає, що церква не схвалює відвідувань кладовища на Великдень. Це пояснюється тим, що Воскресіння Христове – радісне свято, яке спрямоване на звільнення від смутку й скорботи. Воно символізує перемогу над смертю. Ходити на кладовище не можна не тільки у день Воскресіння Господнього, а й увесь наступний тиждень, адже він вважається святковим. Однак прибирати на кладовищі після зими не тільки можна, а й потрібно.

Зараз дивляться

Коли прибирати на кладовищі 2023

Весь Страсний тиждень та тиждень після Великодня відвідувати кладовище не рекомендують. Найкраща дата для прибирання кладовища у 2023 році – 18 березня.

Адже тоді відзначають Батьківську суботу. В цей поминальний день згадують померлих родичів і близьких людей. Крайній день перед Великоднем, коли можна прибирати на кладовищі – субота напередодні Вербної неділі.

Важливо розуміти, що часто люди займаються прибиранням кладовища рано-вранці в суботу, перед Великоднем. Однак це – один із найважливіших днів посту, останній час, коли потрібно дотримуватися правил харчування та релігійних догматів.

Коли приходити на кладовище 2023

Через те, що церква не підтримує походи на кладовище у Великодні дати, для того, щоб поділити радість цієї події з покійними, заведено приходити на їхні могили в Радоницю. Вона святкується на дев’ятий день після головного свята. У православних християн Великдень святкують 16 квітня, а отже Радониця буде 25 квітня.