З 1 вересня 2023 року Православна церква України перейшла на новоюліанський церковний календар. Але цей перехід не впливає на дати Великого посту та святкування Великодня, бо вони визначаються за олександрійською пасхалією. Коли почнеться та скільки триватиме Великий піст 2024 – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Коли починається Великий піст у 2024 році – дата

Великий піст – найдовший і найсуворіший період духовного очищення та утримання для вірян. Його дати прив’язані до Великодня, що є рухомим святом.

Дата Великодня у православній церкві визначається за так званою олександрійською пасхалією: днем Воскесіння Христова вважається перша неділя після першого повного місяця, який відбувся після весняного рівнодення 21 березня за юліанським календарем (тобто 3 квітня за світським григоріанським календарем).

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Великий піст передує Великодню і триває сім тижнів, а точніше 48 днів. Починається він завжди у понеділок і завершується в суботу.

У 2024 році Великий піст почнеться 18 березня і триватиме до 4 травня. Ці дати спільні для всіх православних християн, тому що не залежать від новоюліанського календаря.

Що не можна робити у Великий піст

Піст – це період очищення, як духовного, так і тілесного. Тому існують суворі правила поведінки для вірян, а також обмеження у їжі.

Але все ж таки головним є очищення духовне, тобто весь свій вільний час віряни повинні проводити у молитві і стриманості. Всі інші обмеження спрямовані лише на те, щоб не відволікати людину від духовного.

У будь-який піст заборонено:

вживати їжу тваринного походження (за виключенням окремих продуктів чи певних днів під час багатоденних постів);

сваритися;

влаштовувати гучні вечірки, веселитися і танцювати.

Під час Великого посту є певні дні, в які обмеження є ще більш суворими.

Перший тиждень посту:

понеділок – слід повністю відмовитися від їжі і пити лише воду;

вівторок, середа, четвер та п’ятниця – можна їсти лише суху їжу (хліб, сіль, сирі овочі та фрукти);

субота і неділя – дозволяється гаряча їжа на олії, але порції повинні бути маленькі.

Другий та шостий тиждень посту:

понеділок, середа і п’ятниця – можна їсти лише суху їжу;

вівторок і четвер – дозволяються теплі страви без олії;

субота і неділя – можна їсти теплі страви з олією.

Пристрасна седмиця (останній тиждень посту):

усі дні, крім п’ятниці – тільки суха їжа;

Страсна п’ятниця – до виносу плащаниці з храму дозволено лише пити воду.

Коли на Великий піст припадають інші церковні свята, дозволяється послаблення обмежень. У 2024 році під час посту віряни святкуватимуть:

Благовіщення Пресвятої Богородиці (25 березня) – дозволяється їсти рибу;

Вербна неділя (неділя за тиждень до Великодня) – дозволяється їсти рибу;

Лазарева субота (напередодні Вербної неділі) – можна їсти рибну ікру.

Потрібно відзначити, що обмеження в їжі можна послабити для хворих людей, маленьких дітей, старих та вагітних жінок, якщо це загрожує їхньому здоров’ю. Церква дозволяє такі послаблення, наголошуючи на тому, що головне в пості – це очищення духовне.