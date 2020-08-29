У суботу, 29 серпня, відзначається останній спас в серпні – Горіховий.

За традицією, в цей день пекли перший хліб із зерна нового врожаю. В Горіховий спас роблять заготовки на зиму цілющою горіховою настоянки.

У свято віряни йдуть до церкви і святять продукти. Цей день проводять негаласливим вдома з родиною і молитвою.

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Не рекомендується в Горіховий врятував відмовляти в їжі бідним і нужденним. Добре в цей день проявляти доброту і милосердя.

Факти ICTV підготували гарні привітання в листівках з Горіховим спасом.

Календар свят у вересні 2020 буде не таким насиченим як в серпні, однак декілька важливих дат є.

У вересні православні християни відзначать велике церковне свято, яке відносяться до списку 12 найважливіших дат – це Різдво Пресвятої Богородиці 21 вересня. Вважається, що саме в цей день народилася Діва Марія.