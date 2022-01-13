У ніч з 13 на 14 січня українці відзначатимуть Старий Новий рік. Здавна цей період вважали магічним, тому завжди ворожили і намагалися дізнатися свою долю.

Факти ICTV підготували добірку простих та цікавих обрядів, які можна провести у ніч на Старий Новий рік.

Ворожіння на виконання бажання

Увечері 13 січня, перед тим, як лягти спати, обдумайте та напишіть на окремих папірцях 12 найзаповітніших мрій та покладіть під подушку. Зранку навмання оберіть три папірці – ці бажання здійсняться протягом року.

Ворожіння на судженого

На гребінці. Перед сном незаміжня дівчина має покласти свій гребінець під подушку і сказати: Суджений-ряджений, прийди і розчеши моє волосся. Якщо насниться хлопець, який розчісуватиме ваше волосся, – можливо, саме це ваш суджений, за якого ви вийдете заміж.

З панчохою. Для цього обряду вам знадобляться панчохи. Одну потрібно надягнути на ногу і лягти спати. Але перед цим скажіть: Суджений, ряджений, прийди мене роззувати. Хлопець, що зніме з вас вночі панчоху, – ваш майбутній чоловік. Важливо придбати для цього ритуалу нові панчохи і не використовувати ті, які носите щодня.

Ворожіння на майбутнє

З яйцем. Щоб дізнатися свою долю, можна спробувати поворожити на звичайному курячому яйці. У сирому яйці обережно зробіть отвір і вилийте вміст у склянку з водою. Через певний час білок починає згортатись, уважно роздивіться його форму. Ви можете побачити будь-що. Наприклад автомобіль, корабель чи літак можуть обіцяти цікаву подорож, а каблучка – весілля.

На варениках. Цей ритуал дуже простий – потрібно просто приготувати вареники з картоплею, але в деякі покласти особливу начинку, яка буде символом подій в наступному році. Під час обіду візьміть один із вареників навмання – яка начинка вам дістанеться, таким і буде ваш рік.

Потрібно підготувати такі начинки-сюрпризи:

Льодяник, який обіцятиме солодке життя;

Паперова купюра, яка принесе в дім достаток;

Нитка – символізує майбутню подорож;

Чорний перець – життя буде з гостринкою;

Жувальні драже, які обіцяють народження дітей;

Ґудзик, що означає купу обновок.

Ворожіння на долю

На сірниках. Для цього обряду вам знадобиться коробка з-під сірників та кілька сірників. З обох боків коробки встановіть по сірнику і одночасно підпаліть. Один сірник символізує дівчину, а другий – парубка, якщо після згоряння голівки сірників торкаються одна одної – пара буде разом.

Зі свічкою. Цей ритуал допоможе дізнатись перспективи в особистому житті. Для цього незаміжні дівчата мають зібратись навколо глибокої миски з водою, в шкаралупи від волоських горіхів вставляються невеликі свічки, підпалюються та опускаються у воду.

Кожна дівчина має запалити одну свічку. Та, в якої вона догорить першою, незабаром вийде заміж. Дівчина, чия свічка згоріла останньою, останньою піде під вінець. Якщо шкаралупа затонула, весілля може ніколи не відбутись.