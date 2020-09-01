День знань 2020 пройде 1 вересня. Для першокласників це особливе свято, оскільки це ще й їх перший дзвоник.
Цього дня в усіх школах можна побачити урочисті лінійки, на яких відзначають початок нового навчального року та вітають першокласників з початком навчання.
Вчителям дарують квіти, а батьки та учні вітають один одного зі святом знань.
Читайте: Школярі пройдуть коригуюче навчання у вересні – МОН
Факти ICTV зібрали найкращі привітання з 1 вересня у картинках.
Як вибрати шкільну форму
При виборі шкільної форми для дітей потрібно дивитися на матеріал і якість швів. Якщо одяг закріплена шпилькою, або у неї немає ярлика, тоді купувати її не варто.
Перевагу слід віддавати тому одязі, яка має мінімум 50% натуральних волокон.
Форма обов’язково повинна бути підібрана за розміром дитини.