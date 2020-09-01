День знань 2020 пройде 1 вересня. Для першокласників це особливе свято, оскільки це ще й їх перший дзвоник.

Цього дня в усіх школах можна побачити урочисті лінійки, на яких відзначають початок нового навчального року та вітають першокласників з початком навчання.

Вчителям дарують квіти, а батьки та учні вітають один одного зі святом знань.

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Факти ICTV зібрали найкращі привітання з 1 вересня у картинках.

Як вибрати шкільну форму

При виборі шкільної форми для дітей потрібно дивитися на матеріал і якість швів. Якщо одяг закріплена шпилькою, або у неї немає ярлика, тоді купувати її не варто.

Перевагу слід віддавати тому одязі, яка має мінімум 50% натуральних волокон.

Форма обов’язково повинна бути підібрана за розміром дитини.