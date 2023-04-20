День вдячності волонтерам – це свято, коли ми відзначаємо роботу та зусилля людей, які добровільно віддають власний час та енергію, щоб допомагати іншим.

Сьогодні волонтерство є важливою складовою суспільства, адже ці люди змінюють світ на краще, допомагаючи тим, хто цього дійсно потребує.

Коли відзначають День вдячності волонтерам у 2023 році, історія свята та привітання, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

День вдячності волонтерам 2023: історія свята та дата

Волонтерський рух виник у Франції в 1920 році. Тоді французька молодь вирішила організувати добровільне відновлення ферм, зруйнованих під час Першої світової війни.

Зовсім скоро волонтерами зацікавилися й інші країни. В Україні ж волонтерський рух розпочався в 90-х роках, а офіційно його визнали 10 грудня 2003 року, згідно з Постановою Кабміну.

У День вдячності волонтерам людство висловлює вдячність усім, хто знайшов у собі силу, відвагу та доброту здійснювати добрі справи, не вимагаючи нічого натомість.

В Україні та світі День вдячності волонтерам щороку відзначають 20 квітня.

Сьогодні в Україні до волонтерів ставляться по-особливому. Адже після 24 лютого 2022 року волонтерський рух показав усьому світові, що це потужна сила, яка здатна організовувати, об’єднувати та допомагати розв’язувати серйозні питання.

Крім того, українські волонтери – це головна підтримка для ЗСУ. Вони виробляють та знаходять необхідні речі, продукти, речі першої необхідності, підтримують моральний дух бійців. Також волонтери допомагають дітям й дорослим, піклуються про здоров’я тварин, забезпечують їхній комфорт та безпеку.

Тому для українців 20 квітня – це справді вагомий день, адже наші волонтери особливі, мають здатність знаходити будь-що за короткий проміжок часу та за будь-яких умов!

Якщо серед ваших знайомих є волонтери, обовʼязково привітайте цих відважних людей та висловіть їм свою щиру вдячність.

Привітання на День вдячності волонтерам

Цього дня хочу висловити тобі свою щиру вдячність! Завдяки вашій нелегкій праці безліч людей отримують необхідну допомогу під обстрілами, у прифронтових зонах та тимчасово окупованих містах. Дякую за твою роботу!

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Висловлюємо подяку волонтерам від імені кожної людини, якій ви допомогли. Дякуємо за вашу людяність та безкорисливу працю. Завдяки вашому внеску Україна стрімко долає важкі перепони та рухається до перемоги.

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Волонтери – це відважні люди, які допомагають іншим, ризикуючи власним життям! Дякуємо за ваш неоціненний внесок у наближення нашої перемоги, за ваше надійне плече й у мирні часи! Бережіть себе!

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Волонтери, ви справжні супергерої! Дякуємо за самовіддану працю, яка робить Україну сильнішою. Нехай кожен ваш гарний вчинок надихає на дії інших. Ви щодня докладаєте зусилля, щоби забезпечити допомогу українським військовим та громадянам. Дякуємо за вашу працю, витримку, сміливість та небайдужість.

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Ти твориш добро, даруючи радість усім,

Ти ділишся щастям і серцем своїм.

Ти твориш добро, даруєш надію,

Ти твориш любов, ти здійснюєш мрії.

Душею і серцем ти завжди із ними,

Для них ти є друг, і сім’я, і родина.

Ти наче те сонце, що гріє весною.

Для них ти як Ангел, що завжди з тобою.