День святого Валентина 2023

14 лютого закохані щороку відзначають День святого Валентина. Походження свята пов’язане з кількома легендами, але найпопулярнішим є переказ про священика Валентина.

У 269 році римський імператор Клавдій II хотів завоювати світ, але для цього йому не вистачало воїнів. Він видав указ про заборону одруження під час військової служби. На його думку, саме сімейне життя заважало чоловікам йти до лав армії.

Молодий священик Валентин всупереч указу таємно вінчав закоханих. Коли імператор дізнався про це, засудив його до смертної кари.

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Валентина посадили до в’язниці, де він нібито закохався у сліпу доньку тюремника Юлію і зцілив її. Перед самою стратою він залишив їй прощальне послання, яке підписав Твій Валентин. Звідси пішла традиція дарувати листівки-валентинки.

Валентину за непокору правителю відрубали голову, а пізніше він був канонізований католицькою церквою. У 496 році Папа Римський Геласій I оголосив 14 лютого Днем святого Валентина.

Існує також ще одна легенда про свято. Відповідно до неї, свято виникло як пам’ять про римського патриція Валентина, який був таємним християнином і навертав у нову віру своїх слуг.

Достовірно ні про першого, ні про другого Валентина нічого невідомо. Кого саме з мучеників було зараховано до лику святих, сказати неможливо. Але легенди про святого Валентина живуть в серцях людей вже декілька століть.