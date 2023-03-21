День Сорока святих 2023: дата, історія та традиції свята

День памʼяті Сорока святих – це одне з найголовніших релігійних свят року. У цей день церква вшановує пам’ять сорока солдатів, які померли за віру в Христа.

Пам’ять про Сорока святих вшановується у православній та католицькій церкві, а також у давньосхідних та ряді протестантських церков.

Коли відзначатимуть День Сорока святих у 2023 році, а також про історію, традиції та заборони свята – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Коли у 2023 році свято Сорока святих – дата

Щорічно свято 40 святих відзначають 22 березня. Цього року воно припадає на середу.

Насправді пам’ять про сорок мучеників належить до кола найшанованіших свят. У цей день навіть трохи полегшують обмеження Великого посту та звершується Літургія передосвячених дарів.

Що стосується пом’якшення Великого посту на 22 березня, то у цей день вірянам дозволено їсти гарячу їжу з рослинною олією та пити вино.

Хто входить до 40 святих та історія свята

Сорок святих, або їх ще називають Сорок Севастійських мучеників, — це 40 воїнів римського XII легіону, які загинули у 320 році біля міста Севастія (нині це турецьке місто Сівас) за відмову зректись християнської віри.

У той час воїнів римської армії змушували приносити жертву язичницьким ідолам. Тоді країною керував противник християнства імператор Ліциній.

Тридцять дев’ять християнських солдатів відмовилися це робити, за що їх роздягли та помістили в крижане Севастійське озеро. Один з мучеників не витримав тортур та вибіг на берег, але його відразу було вбито.

Один з імператорських вартових – воїн Аглая, спостерігавши за стражданнями воїнів, увірував у Христа і приєднався до в’язнів.

Командування кривавого імператора забило до смерті сорок Севастійських святих, а їх кістки кинули в річку. Рівно через три дні після своєї смерті, святі з’явилися севастійському єпископу та попросили його поховати їх мощі.

Що потрібно робити на день Сорока святих – традиції

Однією з традицій святкування свята Сорока святих є випікання булочки у вигляді жайворонків з пісного дріжджового тіста. Із родзинок пташкам роблять очі, а в тісто додають горішки.

Напередодні дня Сорока святих, господині випікають по 40 жайворонків з тіста, а 22 березня пригощають ними дітей і хрещеників.

До речі, молоді незаміжні дівчата завжди ворожили на булочках у формі пташок: вони кидали жайворонка через плече – куди птах покаже хвостом, звідти прийде наречений.

Також обовʼязковою традицією на Сорок святих є похід до церкви. Там потрібно поставити 40 свічок та прочитати особливу молитву:

О, святі, славні сорок страстотерпців Христових, що в місті Севастії заради Христа мужньо постраждали. Ви через вогонь та воду пройшовши і як друзі Христові у спокій Небесного Царства увійшовши, щиро молитеся до Пресвятої Тройці за рід християнський, особливо за тих, хто шанує святу пам’ять вашу і з вірою та любов’ю у молитвах звертається до вас.

Виблагайте у Всещедрого Бога прощення гріхів наших і життя нашого виправлення, щоб, у покаянні та нелицемірній любові один до одного перебуваючи, зі сміливістю стали на Страшному Суді Христовому і вашими молитвами праворуч Праведного Судді стали.Онлайн

О, угодники Божі, будьте нашими захисниками від усіх ворогів видимих та невидимих, щоб під покровом ваших молитов ми визволялися до кінця життя нашого від усякої біди, зла та небезпеки, і так прославляли велике та гідне поклоніння повновладної Тройці: Отця, і Сина, і Святого Духа нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Також 22 березня заведено запрошувати додому близьких людей та разом вшановувати памʼять мучеників.

Що не можна робити на Сорок святих

У цей день не можна прибирати, займатися важкою працею та вишивати. Також не можна лаятися й гніватися, позичати гроші чи садити горох.

Серед головних заборон на Сорок святих:

не можна їсти м’ясо, яйця, молочні продукти;

не можна фізично працювати;

прибирати в домі теж не варто;

шити та вишивати;

будь-що лагодити чи ремонтувати;

позичати гроші.

Прикмети на 40 святих

Наші предки вірили, якщо на день Сорока святих буде гарна погода, значить найближчі 40 днів холодів не буде.

Якщо 22 березня буде холодно, то наступні 40 днів можливе погіршення погоди.

Опади та несонячна погода на 40 святих – весняної повені не буде, а влітку можна не чекати сильних злив, осінь теж буде сухою та сонячною.

Якщо 22 березня вже є шпаки – літо буде дуже жарким і сонячним.

Фото: УПЦ