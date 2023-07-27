День медика 2023 в Україні припадає на нову дату – тепер свято відзначається 27 липня. До цього важлива дата припадала на 18 червня.
Свято присвячене всім тим, хто присвятив своє життя порятунку інших. Медик – це непроста робота, яка вимагає концентрації та знання своєї справи, непохитність і вміння контролювати ситуацію.
Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем медика в листівках, СМС і прозі, щоб порадувати близьких.
Привітання з Днем медика в прозі
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Колеги, я вітаю нас із Днем медика! Бажаю злагодженої роботи, взаємоповаги в колективі, спільних успіхів в боротьбі за здоров’я наших пацієнтів, а також всіх добрих благ в особистому житті кожного з вас. Колеги, будьте здорові, завжди рішучі та впевнені у своїх діях, вірні своїм принципам і невразливі!
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Чудову медсестру вітаю з Днем медика! Бажаю залишатися милим ангелом в білому халаті та асом крапельниць, уколів і пігулок. Також бажаю менше втоми, більше енергії, менше розчарувань і більше вдалих днів. Будь найщасливішою жінкою і доброю медсестрою!
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З Днем медика, наш лікар Айболить! Нехай ваші здібності і яскравий талант допомагають лікувати дітей без болю. Нехай ваша фантазія буде безмежною. Нехай від одного дотику гояться збиті коліна і лікті. Здоров’я вам, сил, удачі та добробуту!
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З Днем медика! Бажаю, щоб до щасливого життя у тебе не було ніяких протипоказань, щоб і робота, і особисті справи, і все інше було добре, щоб у твій організм завжди надходили вітаміни любові та радості, щоб здоров’я твоє і твоїх пацієнтів було міцним, як якісний медичний спирт!
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Сердечно вітаю з днем медика! Нехай приходять лікувати тільки простуду. Приємних моментів і частіше премій від начальства! Щасливого, довгого життя бажаю і слави, як у Гіппократа! Бажаю ворогові джгут на шию, а другу – завжди першу допомогу, бажаю працювати без ниття пацієнтів і життя без каверз долі. Живи, люби, мрій, лікуй, зціляй!
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Привітання з Днем медика у листівках
Привітання з Днем медика у СМС
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Бажаю вам хронічного здоров’я, рецидивуючого щастя, гіпертонічної зарплатні і вагітного гаманця!
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Тим, хто любить медицину,
Тим, хто життя їй присвятив,
Побажаю багато щастя
Любові, терпіння, сил.
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Ви чиєсь життя рятуєте кожен день.
І вас привітати зі святом нам не лінь.
Бажаємо професійного вам зросту!
І нехай все в житті буде радісно і просто!
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Медпрацівників сердечно,
Вітаємо з вашим днем!
Нехай здоров’я буде вічним,
А решту – наживемо!
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Медсестра – це не просто робота,
Це постійна праця і турбота,
Білий халат одягнений не дарма!
На посаді здоров’я стоїть медсестра.
Сьогодні свято у вас,
Прийміть вітання від нас,
У вас всіх серденько бринить,
Медсестри, вітання прийміть!
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