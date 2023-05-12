День медика, або День медичного працівника – це щорічне професійне свято медиків, яке відзначають в Україні та світі. Коли День медика 2023 і як привітати з цим святом – читайте в матеріалі.

Коли День медика 2023

Свято всіх працівників охорони здоров’я в Україні відзначають щороку, традиційно – в третю неділю червня.

Цього року День медичного працівника припадає на 18 червня.

Постійних традицій у святкуванні Дня медика немає. Як правило, у цей день для медиків проводять професійні виставки, семінари, лекції про лікарську професію та презентації.

Як з’явилося свято День медика

Професію медика вважають однією з найдавніших і найгуманніших. До того ж, вона вимагає неабиякої високої відповідальності, адже ціна лікарської помилки – людське життя. Саме тому професійне свято День медика – це данина поваги та визнання ролі медиків у житті суспільства та кожної людини.

Саме тому день медичного працівника в Україні створили на підтримку ініціативи працівників установ і закладів охорони здоров’я, згідно з указом президента України Про День медичного працівника від 3 червня 1994 року № 281/94.

Як привітати з Днем медика 2023

З Днем медика! Від щирого серця хочеться побажати величезного здоров’я, успіхів у роботі, вдячних пацієнтів, і щоб робота приносила не тільки користь, а й радість, а також фінансовий добробут. Будьте щасливими, активними, коханими та позитивними кожен день свого життя!

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Зі святом! Бажаю не тільки піклуватися про здоров’я пацієнтів, а й берегти своє. Нехай життя обдарує вас щасливими моментами й приємними спогадами, розумінням і вдячністю людей. Успіхів у вашій справі та гарного настрою.

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Сьогодні ми відзначаємо День медичного працівника. Це люди, які допомагають усім залишатися здоровими та життєрадісними. Тому в першу чергу хочеться побажати вам і вашим колегам вдячних і щасливих пацієнтів, а також успіхів і добробуту у вашій роботі. Зі святом!

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Вітаю з Днем медичного працівника! Бажаю, щоб ваші надії та мрії збувалися. Щоб радість від заняття улюбленою справою приносила натхнення і стимул. Щоб кожен робочий день був кроком у бік професійного зростання і розвитку!

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З Днем медичних працівників! Успіхів у вашій благородній і потрібній справі, здоров’я, любові, тепла та всього найкращого. Нехай вдома й на роботі завжди все буде добре!