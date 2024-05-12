Україна, як і багато інших країн, відзначає День матері 2024 з особливим теплом і увагою. Це свято, яке щорічно припадає на другу неділю травня, є чудовою можливістю виразити вдячність та повагу найріднішій людині у світі.

Під час війни на плечі українських мам лягло чимало випробувань, з якими наші жінки справляються завдяки своїй силі, незламності та материнській любові, що здатна творити дива.

День матері має власні традиції святкування у кожній родині, але всіх нас цього дня обʼєднує бажання привітати маму та подякувати їй за життя. Цього року українці відзначають це світле свято 12 травня.

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День матері – традиції свята

Однією з традицій святкування Дня матері в Україні є подарунки та квіти. Малюки зазвичай намагаються порадувати матусь листівками, створеними власноруч.

Також у це світле свято у дорослих дітей, що вже живуть окремо та власні сімʼї, заведено навідувати своїх мам та бабусь, щоби провести час разом у теплій родинній атмосфері.

Зараз багато хто знаходиться далеко від своїх мам, тому доводиться обмежуватися телефонним дзвінком або повідомленням з привітаннями.

Всі ці традиції святкування Дня матері в Україні спрямовані на те, щоб виразити повагу, любов та вдячність мамам за їхню безмежну жертовність, турботу та надану підтримку. Це свято нагадує нам про важливість сімейних зв’язків та дарує нам можливість висловити свою глибоку вдячність за все, що мами роблять для нас.