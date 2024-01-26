День безпечного інтернету – міжнародне свято, присвячене дітям і юним користувачам мережі. Саме час дізнатися більше про цю важливу подію – коли і для чого її святкують.

День безпечного інтернету: дата

Відомо, що День безпечного інтернету не пов’язаний із конкретним днем. Багато країн погодилися, що свято щорічно припадатиме на другий день другого тижня лютого. У 2024 році це 6 лютого.

Так, суть свята в поширенні інформації про безпечне використання мережі – до використання цифрового простору потрібно ставитися відповідально і не здійснювати бездумних дій.

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Свято вважається відносно молодим – його затвердили 2004 року завдяки ініціативі організації Insafe, яка також називається як Європейська мережа безпечного інтернету.

Не забудьте відзначити свято з близькими або нагадати своїм молодшим родичам про важливість відповідального використання всесвітньої мережі.

Загалом лютий принесе нам безліч різноманітних свят. Ми поступово готуємося до весни і прощаємося із зимою, тому будуть і церковні важливі дні. Приміром, 2 числа буде Стрітення Господнє, а 20 числа – вшануємо пам’ять Героїв Небесної Сотні. Ознайомитися з повним календарем свят лютого 2024 можна на Фактах ICTV.