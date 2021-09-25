День ангела сьогодні, 25 вересня відзначають чоловіки з іменем Олексій. Жіночі імена на цю дату в церковному календарі не представлені.

Це ім’я має давньогрецьке походження і у перекладі означає захисник, оберіг.

Яскраві привітання з днем ангела Олексія в листівках і СМС підготували Факти ICTV, для того, щоб ви змогли привітати знайомого володаря цього імені.

Привітання з днем ангела Олексія в листівках

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Олексій, сьогодні свято! Вітаю!

І тобі від усієї душі я побажаю:

Нехай у роботі без проблем все вдається,

А, що хочеш, раптом звідкись береться.

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У починаннях нехай все йде успішно,

Життя твоє йде комфортно і неспішно.

Я бажаю тобі радощів безтурботних,

Віртуозно уникнути проблем всіх в сім’ї й на роботі!

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Дорогий Олексію! Ми хочемо побажати тобі сили духу, яка проведе тебе через терни до зірок, допоможе здійснити мрії, ну а ми, твої друзі, обов’язково допоможемо тобі в цьому! Вір у себе і тоді у тебе обов’язково все вийде!

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Що означає ім’я Олексій?

Ну, хто ж цього не знає:

Захисник сміливий для людей,

Що всіх від бід оберігає.

Так будь же сміливим ти завжди,

Нехай тебе люди поважають.

І ангели тебе завжди

Від зла і бід хай захищають.

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Іменинника Олексія сердечно вітаємо! Бажаємо тобі добра й мудрості, здоров’я і удачі! Хочемо, що б всі поставлені перед тобою цілі здійснювались, а мрії ставали реальністю! У перекладі з давньогрецької Олексій – це захисник. Бажаємо тобі в житті стати опорою і захистом для самої прекрасної дівчини, якої ти гідний!

***

Ми бажаємо тобі, Олексій,

Щоб на світ ти дивився веселіше,

Щоб ти ніколи не хворів,

Не сумував, не нудьгував, не боявся.

Щоб від життя завжди отримував,

Те, що ти сам собі побажав.

І щоб кожну мить, Олексій,

Ти був задоволений життям своїм.

***

Всі слова, що тепліше всіх сонячних днів,

В твою честь прозвучать у цей день, Олексію!

Немов витканий з ніжності й доброти,

Багато років в цей день знову народжуєшся ти!

Так хай щастя цвіте в твоїх милих очах,

А мрії хай збуваються не тільки у снах!

***

Бажаю драйву, Олексій,

Живи з відтяжкою, веселіше,

Веди перемог рахунок дзвінкий,

Живи з усмішкою і впевненіше!

Роман з успіхом закрути

Успіх п’янкий приюти,

Братайся з яскравою мрією,

Будь кращим, але самим собою!

***

Вітаю тебе, Олексію, з Днем Ангела! Нехай твоє життя буде яскравіше бразильських карнавалів і успішніше, ніж у всіх відомих бізнесменів! Твоє ім’я говорить, що ти справжній захисник, добрий і відданий друг, тому ми бажаємо, щоб ти завжди залишався таким і дозволяв усім нам користуватися цим.

Значення імені Олексій

Чоловік з ім’ям Олексій – надійна, амбіційна людина, яку складно змусити робити те, що вона не хоче. Володар цього імені має мінливий настрій. Він егоїстичний та постійно вимагає уваги.

Ім’я Олексій утворено від давньогрецьких слів алексо або алексіос.