27 січня відзначають день ангела Ніни. Іменини святкуються на честь преподобної.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем ангела Ніни у прозі, СМС і листівках, щоб ви привітали дорогих вам дівчат і жінок з таким ім’ям.

Привітання з Днем ангела Ніни у прозі

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Ніночко, зі святом! Зичу завжди відчувати підтримку твого ангела! Хай він буде поряд щомиті! Здоров’я міцного, лише гарного настрою, успіхів у всіх починаннях та здійснення всіх бажань!

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Люба Ніно, з днем ангела тебе вітаю! Бажаю тобі завжди гарного настрою, вірних і чуйних друзів, справжнього та щирого кохання, міцного здоров’я та гармонії з собою. Ти варта найкращого, люби себе та даруй радість близьким!

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Ніно, із днем ангела тебе, дорога! Від усього серця зичу, щоб усі добрі слова та вітання, які отримаєш сьогодні, обов’язково здійснились! Хай янгол-охоронець завжди буде поряд, щоб ти могла покластись на нього.

СМС-привітання з днем ангела Ніни

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Дорога Ніно, з днем ангела тебе щиро вітаю,

Щастя й радості бажаю,

Зичу здоров’я і радісних днів,

Добра та достатку на довго років.

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День ангела Ніни — велике свято!

Хай Бог тобі щасливу долю шле.

Хай буде перемог в житті багато,

Обходить стороною лихо зле.

* * *

Ніночко люба, наша ти втіхо!

Іскрися здоров’ям, дзвіночками сміху –

Щоб радість і щастя тебе обнімали,

Щоб ангели Божі тебе вберігали!

Привітання з Днем ангела Ніни в листівках

Значення імені Ніна

Ім’я Ніна є дуже поширеним і має цілих сім версій походження. З латинської воно перекладається як царствена, з грузинської – ласкава, з арабської – корисна, з іспанської – дівчинка, з івриту – правнучка. З мови індіанців кечуа Ніна означає вугілля, що тліє.

Характер дівчат на ім’я Ніна вирізняється особливою чуйністю, добротою та тактовністю. Ніна знає, як поводитися у різних ситуаціях, тому її завжди поважають та враховують її думку.

Серед інших позитивних характеристик: любов до праці, енергійність, реалістичні погляди на життя. У Ніни є почуття гідності, вона не любить вступати у конфліктні ситуації, тому часто може приховувати свої почуття та емоції.