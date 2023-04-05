День ангела Лідії святкують 5 квітня. Власниці імені відзначають свої іменини лише раз на рік. У цей день віряни також вшановують святу мученицю Лідію Іллірійську.

Значення імені

Ім’я має грецьке походження і означає “жителька Лідії” – області в Малій Азії. В Україні стало популярне лише в ХІХ столітті.

Жінки, які носять це ім’я, з дитинства дуже допитливі та енергійні. В дорослому житті Лідія йде до поставленої мети і може досягнути великих успіхів у кар’єрі. Особливо, якщо спрямує свої сили у творчі сфери. Такі люди, окрім праці, відданні ще й своїй сім’ї. Вони дружні та чуйні до своїх близьких.

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Привітання з днем ангела Лідії у прозі та смс

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Сьогодні настали іменини

У Ліди, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі та радості бажаю.

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Дорога Лідіє, у день ангела хочу побажати, щоб Ангел охоронець завжди тебе оберігав і допомагав в усіх твоїх справах – домашніх і робочих. Щоб всі твої мрії втілювались в життя, щоб завжди була вдача, процвітання й успіх. Всього найкращого!

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З днем ангела тебе Лідіє! Сьогодні славимо ми його. Нехай у всьому ангел вбереже тебе, врятує. Нехай буде море щастя, усмішок, теплих днів та лише добрих і світлих новин лише!

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Як пісня дзвінко ллється,

Хай гарно так живеться,

Хай доля посміхається,

Здоров’я додається,

Хай буде свято на душі,

А серце щастям багатіє,

Хай водограй вирує почуттів,

Збуваються всі мрії!

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Всю доброту, яка існує у світі,

Всю радість, що живе серед людей,

Найкращі всі, що до вподоби квіти

Дарую вам, Лідо, в цей прекрасний день!

Хай Матір Божа Вас охороняє,

В душі панує світла доброта,

Ісус Христос здоров’я посилає

На многії та благії літа!

Привітання з днем ангела Лідії у листівках