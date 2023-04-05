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День ангела Лідії 2023: дата, привітання в листівках і смс

5 Квітня 2023, 15:22
Асоян Каріна Редакторка сайту Факти ICTV
День ангела Лідії
Джерело: Unsplash

День ангела Лідії святкують 5 квітня. Власниці імені відзначають свої іменини лише раз на рік. У цей день віряни також вшановують святу мученицю Лідію Іллірійську.

Значення імені

Ім’я має грецьке походження і означає “жителька Лідії” – області в Малій Азії. В Україні стало популярне лише в ХІХ столітті.

Жінки, які носять це ім’я, з дитинства дуже допитливі та енергійні. В дорослому житті Лідія йде до поставленої мети і може досягнути великих успіхів у кар’єрі. Особливо, якщо спрямує свої сили у творчі сфери. Такі люди, окрім праці, відданні ще й своїй сім’ї. Вони дружні та чуйні до своїх близьких.

Зараз дивляться

Привітання з днем ангела Лідії у прозі та смс

*****

Сьогодні настали іменини
У Ліди, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі та радості бажаю.

*****

Дорога Лідіє, у день ангела хочу побажати, щоб Ангел охоронець завжди тебе оберігав і допомагав  в усіх твоїх справах – домашніх і робочих. Щоб всі твої мрії втілювались в життя, щоб завжди була вдача, процвітання й успіх. Всього найкращого!

*****

З днем ангела тебе Лідіє! Сьогодні славимо ми його. Нехай у всьому ангел вбереже тебе, врятує. Нехай буде море щастя, усмішок, теплих днів та лише добрих і світлих новин лише!

*****
Як пісня дзвінко ллється,
Хай гарно так живеться,
Хай доля посміхається,
Здоров’я додається,
Хай буде свято на душі,
А серце щастям багатіє,
Хай водограй вирує почуттів,
Збуваються всі мрії!

*****

Всю доброту, яка існує у світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі всі, що до вподоби квіти
Дарую вам, Лідо, в цей прекрасний день!
Хай Матір Божа Вас охороняє,
В душі панує світла доброта,
Ісус Христос здоров’я посилає
На многії та благії літа!

Привітання з днем ангела Лідії у листівках

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