14 грудня – день ангела Антона. Це свято приурочене до пам’яті святого Антонія Нового, єпископа Монемвасійського.

Ім’я Антон має давньоримське походження й у перекладі означає вступати в бій або гідний похвали. Є й інше поетичне трактування. Ім’я могло піти від давньогрецького слова anthos, що перекладається як квітка або цвіт.

Головні якості Антона – чарівність, товариськість, які поєднуються зі спокоєм і врівноваженістю. Це справедлива, працьовита, цілеспрямована й сильна духом людина.

Читайте: Календар церковних свят на грудень 2020

Факти ICTV підготували привітання з днем ангела Антона. Цей день – чудовий привід надіслати добрі побажання вашому батьку, брату, другу або колезі.

Красиві СМС-привітання з днем ангела Антона

Настав День янгола сьогодні твій, Антоне,

Усіх ворогів своїх перемагай.

Бажаю, щоб проблеми рвались як картон,

Через коліно всі невзгоди ти ламай.

Нехай же Бог тобі допомагає,

Міцним здоров’я завжди буде.

І янгол твій проблем до тебе не пускає,

І добрі будуть завжди люди.

***

Хай добрий ангел береже від зла,

Дарує щастя, душу зігріває!

Антону побажаю я тепла,

Любові і удачі побажаю.

Хай доленьку завжди твою несе

На ніжних крилах радості й достатку,

Хай буде в житті лиш добре все

І все обов’язково в порядку!

***

Бажаю, Антоне, хай ангел із неба,

Завжди буде чуйний і добрий до тебе.

Дарує кохання, тепло, і надію,

Здійснить твою заповітнішу мрію!

Хай просить у Бога щасливої долі,

Добра для душі, а для серця — любові!

***

Антоне, ти найкращий на Землі,

Хай дарує ангел гарну долю!

Обминають хай тебе жалі.

А душа наповниться любов’ю.

Радості, тепла, щасливих літ,

Захисту Господнього, святого.

Добрим буде хай для тебе світ,

Тобі найкращого всього!

***

Бог подарував в цей день для тебе ангела, Антоне, щоб він вів дорогою життя. Нехай він приведе тебе до успіху і перемог, яких так прагне твоя душа! Нехай ангел оберігає тебе від прикрощів і вказує шлях, на якому ти будеш щасливий! З іменинами і Днем ангела!

***

Антоне, сьогодні день твоїх іменин! Ми тебе вітаємо і просимо твого ангела, щоб він оберігав тебе й радував хорошими новинами кожного дня!

***

Нехай у цей світлий день твоїх іменин, Антоне, світ для тебе розкриє свої обійми й розстелить перед тобою дороги успіху, перемог і добра!

Яскраві листівки з Днем ангела Антона

У грудні багато православних свят, які ми зібрали у церковному календарі на 2020 рік.

Найбільш очікуваний із них – День святого Миколая (19 грудня).