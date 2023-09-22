Ікона світової попмузики Кайлі Міноуг анонсувала вихід свого нового альбому Tension у яскравій сукні від українського дизайнера Івана Фролова. Зірковий статус знаменитості підкреслила велика зоря, що є центром образу.

Кутюрне плаття, створене з використанням кристалів Swarovski, викликало захват у шанувальників бренду. Фото співачки у вражаючому образі зʼявилося на сторінці бренду в Instagram. У коментарях відзначилась Джамала, що висловила свою думку про образ за допомогою вогників.

Вибір, зроблений зіркою світової сцени підкреслює непересічний талант українських дизайнерів. Нещодавно колекцію від Frolov побачили гості лондонського Тижню моди. Шанувальницею бренду є ще одна попдива – Бейонсе. Вона обрала образ від Frolov для свого туру Renaissance у Лас-Вегасі.