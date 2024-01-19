У п’ятницю, 19 січня, відзначається Міжнародний день фетишу та Всесвітній день домашнього сиру. Віряни сьогодні вшановують пам’ять святого Макарія Великого.

Хто святкує іменини 19 січня 2024 року, а також прикмети та заборони на цей день – далі у матеріалі.

Яке сьогодні свято – 19 січня 2024 року

19 січня (1 лютого за старим стилем) у церковному календарі – день пам’яті преподобного Макарія Великого (Єгипетського). Він народився в кінці III століття у Єгипті.

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По велінню батьків Макарія одружився, але дружина померла за кілька днів після шлюбу. Після її похорону він вирішив стати монахом. Преподобний Макарій був послідовником Антонія Великого, вів надзвичайно аскетичне та смиренне життя, 60 років прожив у пустелі.

Він їв тільки один раз на тиждень, а спав та пив менше, ніж цього потребувало його тіло. За це Господь наділив Макарія даром: він міг воскрешати померлих та зцілювати хворих.

Хто святкує день ангела 19 січня 2024 року

День ангела сьогодні відзначають Антон, Макар, Микола, Петро, Федір.

Що не можна робити 19 січня 2024 року

Сьогодні не можна сваритися, лихословити та ображати інших. Не рекомендується носити одяг темного кольору, щоб не накликати біди.

Також не варто пити сиру воду, тільки у вигляді чаїв або інших напоїв. Наші предки вірили, якщо проігнорувати цю пораду – можна захворіти.

Що можна робити сьогодні

19 січня можна піти в гості до друзів або влаштувати сімейну вечерю. Вважається, що це допоможе залучити у життя достаток.

Сьогоднішній день є вдалим для будь-яких водних процедур, наприклад, для походу в лазню або прийняття ванни. Також дуже корисно пити гарячі напої та трав’яні чаї.

Макарія Великого називають покровителем худоби і захисником від хвороб, тож йому можна помолитися про зцілення від недуг.

Народні прикмети на 19 січня 2024 року