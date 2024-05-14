Уже в четвер, 16 травня, в Україні святкуватимуть День вишиванки. Подію традиційно відзначають у третій четвер травня.

З нагоди свята заведено одягати вишиту сорочку або сукню, тим самим вшановуючи українські традиції. Факти ICTV разом із персональним стилістом Дар’єю Кулик розібралися – як і з чим носити вишиванку, щоб мати стильний вигляд.

Як і з чим носити вишиванку – поради стиліста

За словами Дар’ї, в день свята не варто себе обмежувати, і навіть якщо ви працюєте в офісі, то можете сміливо одягати вишиванку з яскравими квітами.

Зараз дивляться

– Її можна носити зі спідницями, штанами, джинсами. Також є величезний вибір суконь з орнаментом, – сказала стиліст.

Якщо ви хочете поєднати вишиванку зі спідницею, то краще віддати перевагу таким фасонам – міді або міні. Вона може бути з екошкіри або на запах.

– Джинси обирайте прямого крою, mom або кльош. Обов’язково з високою або середньою посадкою, – сказала Кулик.

Також стиліст порадила поєднати вишиванку зі штанами прямого крою, довжина яких повинна бути ⅞.

– Взуття – низький хід або туфлі-човники, – наголосила Дар’я.

Cтиліст підібрала фасони, які за структурою максимально підійдуть кожній представниці прекрасної статі.

Вишиванка, спідниця, взуття на низькому ходу або на підборах і структурована сумка.

Вишиванка, джинси, взуття на низькому ходу та структурована сумка.

Вишиванка, штани, взуття на низькому ходу або на підборах і структурована сумка.

Дар’я наголосила, що сьогодні світові стилісти пропонують публіці широкий вибір вишиванок. А їхній продаж в Україні стабільно зростає протягом останніх років.

– Якщо ви віддаєте перевагу етнічному стилю, вишиванка чудово впишеться в саме його ДНК, – зазначила Дар’я.