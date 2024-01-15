Блогерка та багатодітна мама Христина Решетнік дістала з архівів фото зі своєї першої поїздки до Києва. Вона запропонувала підписникам вгадати, де з двох дітей на світлині – вона.
Христина Решетнік показала архівне дитяче фото з Києва
Світлина зроблена на Хрещатику у 1994 році. Тож Христині тут років пʼять. Особливу увагу вона звернула на стиль, в якому тоді одягали дітей.
– Тепер ви знаєте, де народився бренд Balenciaga, – з гумором підписала фото дружина ведучого Григорія Решетніка.
Вона запропонувала підписникам оцінити її лук від 1 бала до 10, зібравши чимало “десяток”.
Реакція мережі на дитяче фото Христини Решетнік
Фоловери намагалися вгадати, де на фото Христина. Тож вона допомогла їм, підказавши, що на світлині вдягнена у зелені штанці. Блогерка зауважила, що завжди любила бути “трішки пацанкою”. Підписники звернули увагу, як маленька Христина Решетнік схожа зі своїми синами. Також не пройшли повз образу з 90-х.
- Крістік, Сашуня — точний ти, – відзначила в коментарях сестра Григорія Решетніка Катерина.
- Діма схожий на дівчинку в зелених штанах.
- Які ж модні! Вдягнені за останнім писком, напевно.
- Отакої, старий Майдан.
- Ми всі трішки Баленсіяга в 90-х.
- Клас, і у нас з братом є таке фото. Тоді ще та мода була.
- Це дуже модний лук для 1994 року! Капор був у самому тренді.
Нагадаємо, раніше модний дім Balenciaga представив чорну максі сукню-бюстьє, яка викликала однозначні асоціації в українців. Одяг цього бренду відзначається особливим стилем та впізнається за обʼємними силуетами.
Фото: Христина Решетнік