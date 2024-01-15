Блогерка та багатодітна мама Христина Решетнік дістала з архівів фото зі своєї першої поїздки до Києва. Вона запропонувала підписникам вгадати, де з двох дітей на світлині – вона.

Христина Решетнік показала архівне дитяче фото з Києва

Світлина зроблена на Хрещатику у 1994 році. Тож Христині тут років пʼять. Особливу увагу вона звернула на стиль, в якому тоді одягали дітей.

– Тепер ви знаєте, де народився бренд Balenciaga, – з гумором підписала фото дружина ведучого Григорія Решетніка.

Вона запропонувала підписникам оцінити її лук від 1 бала до 10, зібравши чимало “десяток”.

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Фоловери намагалися вгадати, де на фото Христина. Тож вона допомогла їм, підказавши, що на світлині вдягнена у зелені штанці. Блогерка зауважила, що завжди любила бути “трішки пацанкою”. Підписники звернули увагу, як маленька Христина Решетнік схожа зі своїми синами. Також не пройшли повз образу з 90-х.

Крістік, Сашуня — точний ти, – відзначила в коментарях сестра Григорія Решетніка Катерина.

Діма схожий на дівчинку в зелених штанах.

Які ж модні! Вдягнені за останнім писком, напевно.

Отакої, старий Майдан.

Ми всі трішки Баленсіяга в 90-х.

Клас, і у нас з братом є таке фото. Тоді ще та мода була.

Це дуже модний лук для 1994 року! Капор був у самому тренді.

Нагадаємо, раніше модний дім Balenciaga представив чорну максі сукню-бюстьє, яка викликала однозначні асоціації в українців. Одяг цього бренду відзначається особливим стилем та впізнається за обʼємними силуетами.

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Фото: Христина Решетнік