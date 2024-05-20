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Персони

Відчувала сильну провину: Трінчер розповіла про свій перший секс

20 Травня 2024, 14:10
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Анна Трінчер
Джерело: Анна Трінчер

Українська співачка Анна Трінчер розповіла про свій перший сексуальний досвід, а також зізналась, як на це відреагувала її мама.

Анна Трінчер розповіла про перший секс

За словами співачки, вона втратила цноту за місяць до свого 17-річчя. Хлопець, з яким у Трінчер стався інтим, був її першим коханням, вони зустрічалися два роки.

Співачка зізналась, що найбільше травмувала у цьому досвіді реакція її мами. Дізнавшись про те, Анна втратила цноту, мама цілий тиждень з нею не розмовляла.

Зараз дивляться

– Вона мене спалила через місяць після того, як все сталося, і тиждень зі мною не спілкувалася. Для неї це було таким моральним шоком. Вона просто повірити не могла, я пам’ятаю її очі. Я відчувала сильну провину перед мамою, хоча точно розуміла, що не зробила нічого поганого, – поділилася Трінчер.

Нещодавно про свій перший секс розповіла Христина Соловій. За словами співачки, вона втратила цноту в 14 років. Христина не заводила про це розмову з мамою, але та все одно зрозуміла, що сталося.

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Джерело: Перепрошую

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