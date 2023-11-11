Від Нікітюк до Леді Гаги: зірки, які стикалися з містикою

Містика присутня в житті кожного з нас. Із потойбічним світом і його впливом стикаються навіть українські знаменитості. Саме час з’ясувати, хто із українських і зарубіжних зірок уже мав справу з незрозумілим.

Хто із зірок стикався з містикою

Ведуча на Новому каналі Леся Нікітюк впевнена – у популярності є своя ціна. Наприклад, негатив, з яким вона регулярно стикається. Зірка впевнена, що від проклять абстрагуватися самостійно дуже складно – на такі випадки у неї є мольфар.

– Він тебе направляє, чистить, читає молитви, катає яєчком, і на окремі свята випікає для мене коржики. Сказав мені повісити освячений рушник у гримерку, бо я там багато часу проводжу, – заявила Нікітюк.

Співачка Джамала стикається з містикою і через свої пісні. Наприклад, її пісня Arafat буквально живе своїм життям і не один раз лякала команду співачки.

Зараз дивляться

– Це одна з небагатьох кримсько-татарських пісень на релігійну тему. Вона магічна – ми починаємо записувати пісню, і вирубається світло. А потім і зовсім не записується звук. Ми в шоці – справжня містика, – зазначила Джамала.

Співачка Tayanna й сама практикує управління власною енергією – стати на такий шлях її змусила доля.

– Це було тоді, коли пішов батько дитини. Тоді я була одна без нічого – не було грошей, а жила я в орендованій квартирі. Точка неповернення привела мене в Ашрам. Їздила на семінари духовного вчителя і вчилася цього кілька років, – заявила співачка.

Tayanna вважає, що могла отримати дар фізичного зцілення від матері.

Епатажна Леді Гага взагалі з містикою на Ти. Зірка вважає, що спілкується з духами.

– Привидами кишать навіть мої концерти, я відчуваю їхню присутність, коли стає дуже сумно, – заявила Гага.

Привидів також бачить і Кейт Гадсон – її мама теж бачить мертвих людей.

– Це не зовсім бачення. Швидше, відчуття духу. Клянуся, одного разу я побачила привид жінки без обличчя. Це було дуже похмуро, – зізналася Кейт.

Актор Антоніо Бандерас заявив, що також може спілкуватися з мертвими, після того, як бабуся подарувала йому статуетку ангела. Зірка кіно вважає, що також може читати думки інших людей.