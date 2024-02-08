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Українські школярі вивчатимуть творчість Павла Вишебаби

8 Лютого 2024, 14:09
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
Марсіани Павло Вишебаба

Оповідання Марсіани військового та письменника Павла Вишебаби увійшло до навчальної програми 7 класу з української літератури. Цей твір входить до збірки Тільки не пиши мені про війну.

Павла Вишебабу вивчатимуть на уроках української літератури

На свой сторінці в Instagram автор розповів про цінний спогад, повʼязаний із цим оповіданням.

– Коли я прочитав його на творчому вечорі в Ужгороді, перший командир моєї бригади, полковник Юрій Беляков вийшов на сцену з мокрими очима і сказав у мікрофон: “Все так і було”. Сподіваюсь, підлітки також зможуть це відчути, – зазначив Павло Вишебаба.

Оповідання Марсіани засноване на реальних подіях і розповідає про перебування бригади Павла на Донеччині на початку повномасштабного вторгення. Військові заходять переночувати у спорожнілий дитсадок, у якому ще ніби зранку були малюки.

Зараз дивляться

– Ми з нашим камуфляжним одягом і брудними берцями, з нашою зброєю і неголеними обличчями виглядаємо тут як прибульці з іншої планети. Тепер вже ми почуваємось марсіанами, які прибули на затишну Землю, – йдеться в тексті.

Твір зачіпає до глибини душі, адже він дуже точно передає реалії воєнного часу, що не можуть залишити байдужими жодного українця.

Реакція мережі на оновлення навчальної програми

У коментарях підписники Павла Вишебаби тішаться новині. Багато хто був упевнений у тому, що українські школярі вивчатимуть його творчий доробок.

  • Вас вивчатиме в школі моя дитина! Восьмирічка, яка, не ворухнувшись, слухала вас на творчому вечорі в Сумах, щойно щиро раділа цій новині, шкодує лише, що до сьомого класу ще далеко. Це треба. Вони мають відчути і зрозуміти. 
  • Моя дитина вас читатиме на уроках української літератури, я в захваті.
  • Вітаю, пане Павле! Вітаю і вас, і нас, бо для нас це важливіше. Дякую вам!
  • Слухали з дітьми на класній годині – дуже потужно.
  • Щиро вітаю тебе! Це чудова новина!

Дебютна книга Павла Вишебаби Тільки не пиши мені про війну вийшла наприкінці 2022 року і за перші 15 днів стала бестселером.

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Фото: Павло Вишебаба

Теги
Війна в Україні Павло Вишебаба Українська література
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