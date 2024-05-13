Вже цієї осені на телеканалі СТБ вийде новий сезон романтичного реаліті Холостяк. Його головним героєм стане військовий, блогер та учасник національної збірної Invictus Games Олександр Будько, відомий як Олександр Терен.

Новий сезон Холостяка – що відомо

Остання серія останнього сезону проєкту вийшла два роки тому. Нарешті реаліті повертається, адже для нього знайшли справжнього героя.

– Головний Холостяк країни – це не просто успішний чоловік, готовий будувати стосунки. Це завжди той, кого жінки готові назвати ідеальним для себе. Сьогодні ідеальний чоловік в очах українок – це захисник, поруч з яким почуваєшся у безпеці. Той, хто відстоює справжні цінності: свій дім, свою родину, свою країну та мільйони незнайомих, але своїх людей, – прокоментувала вибір гендиректорка СТБ Людмила Семчук.

Знайомство команди телеканалу з Олександром Тереном відбулося минулого літа під час знімання інтерв’ю для проєкту Нескорені. Співрозмовник підкорив усіх харизмою, впевненістю та почуттям гумору.

Зараз дивляться

– Побачивши торік реакцію дівчат на Сашка, зрозуміли – ось наш кандидат на нового Холостяка. Цієї осені разом із Холостяком ми не тільки поринемо у нову історію кохання, а й сформуємо національну культуру, дружню до ветеранів та ветеранок, — додала маркетинг-директорка СТБ Лідія Паньків.

Сам Олександр зізнався, що завдяки реаліті сподівається не лише транслювати багато позитивних ідей, а й знайти кохання. Принагідно новий Холостяк розповів, яку дівчину він шукає.

– Я шукаю ту, чиїм внутрішнім світом буду захоплюватись. Мене цікавлять розумні прогресивні дівчата, з якими можна легко спілкуватися на будь-які теми. Які щиро реагують на жарти, тому що я багато жартую й інколи досить нетипово. Мені дуже відгукується, коли дівчина прагне змін у собі та в суспільстві. І мені важливо, щоб вона була україномовна, підтримувала всі ідеї єдиної, соборної, міцної України без сумнівів. Щоб це була людина з високою повагою до ветеранів, якій не байдужі теми безбар’єрності та інклюзивності простору, – акцентував військовий.

Хто такий Олександр Терен

Головному герою Холостяка – 28 років. На початку повномасштабного вторгнення він пішов добровольцем до лав ЗСУ, командував взводом 49 окремого стрілецького батальйону Карпатська Січ. У боях за Харківщину отримав важке поранення та втратив ноги. Протезування і складна реабілітація не зупинили Терена на шляху до його мрій.

Зараз Олександр активно працює над подоланням внутрішніх та зовнішніх барʼєрів, розвитком інклюзії в Україні та допомогою в соціалізації ветеранів після повернення з фронту. Його ім’я знають за межами нашої країни, адже Терен – призер з плавання міжнародних спортивних змагань Ігри Нескорених.

Крім цього, він є співавтором та ведучим YouTube-проєкту Відвал ніг, або All інклюзив, а також одним з героїв фільму Перший ряд (Front Row), продюсеркою якого виступила зірка Голлівуду Сара Джесіка Паркер.

Вперше за всі сезони телеканал СТБ одночасно оголошує ім’я Холостяка і запрошує у проєкт дівчат, які хочуть побудувати стосунки з Тереном. Анкети можна надсилати за посиланням.