13 вересня ICTV2 покаже нові серії детективу Коп із минулого з Дмитром Суржиковим у головній ролі. Це детектив про поліцейського, що після довгої коми прокинувся у сучасному світі та продовжує роботу в новій поліції за старими, зрозумілими йому методами.

У першому сезоні популярного українського серіалу головний герой Олег Долін (Дмитро Суржиков) працював в парі з молодим лейтенантом Андрієм Василенком, якого зіграв відомий український актор Артур Логай. І хоча копу з минулого було часто складно порозумітися з молодим прогресивним поліцейським, цьому неординарному тандему вдалося розкрити десятки заплутаних злочинів.

У другому сезоні головний герой отримає нового напарника – інтелігентного лейтенанта поліції Андрія Сироїда. Цю роль втілюватиме український актор Павло Текучев.

Чи повернеться персонаж Артура Логая у другий сезон та чому у відділку зʼявиться новий поліцейський, глядачі дізнаються одразу в першій серії, каже режисер серіалу Олександр Сальников. А ще інтригує, поява нового працівника переверне з ніг на голову не тільки роботу відділку, а й призведе до змін у житті Доліна.

– Початок будь-якої історії завжди цікаво розповідати. Усі ми любимо дізнаватися, як все складається, хто де знайомиться, що з того виходить – такі ми, українці. У нашому серіалі зʼявляється дуже цікавий поліцейський – обізнаний, красень, відповідальний і хапкий до роботи. Впевнений, одразу приверне увагу глядачів своєю харизмою. Тому дочекайтеся першої серії і зрозумієте, чому стається такий поворот у сюжеті – випливуть нові подробиці життя Доліна та розкриється вся правда про Василенка, – каже режисер.

Премʼєру 2 сезону іронічного детективу Коп із минулого покажуть 13 вересня о 20:00 на телеканалі ICTV2.