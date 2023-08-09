В Україні пропонують запровадити штрафи за прослуховування російської музики в громадських місцях.

Відповідний законопроєкт №9547 зареєстровано у Верховній Раді.

За публічне виконання, показ, демонстрацію, сповіщення у закладах торгівлі, громадського харчування, сфери послуг музичних фонограм, відеограм, музичних кліпів, їхніх елементів, інших творів, розповсюдження яких заборонено, законопроєктом передбачено штраф у розмірі:

У пояснювальній записці нардепи зазначають, що на початку липня 2023 року у селі Погреби на Київщині стався конфлікт – відвідувачку кафе, яка зробила зауваження щодо використання російської музики в караоке, виштовхали з приміщення.

Пізніше поліція склала адміністративний протокол щодо закладу за статтею 155 Кодексу про адміністративні правопорушення, яка передбачає штраф від 17 до 170 грн.

У парламенті наголошують, що це “не може вважатись адекватним покаранням”.