В Україні пропонують запровадити штрафи за прослуховування російської музики в громадських місцях.
Відповідний законопроєкт №9547 зареєстровано у Верховній Раді.
За публічне виконання, показ, демонстрацію, сповіщення у закладах торгівлі, громадського харчування, сфери послуг музичних фонограм, відеограм, музичних кліпів, їхніх елементів, інших творів, розповсюдження яких заборонено, законопроєктом передбачено штраф у розмірі:
- від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – від 5 100 до 8 500 грн;
- за повторне порушення від 1 тис. до 1 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – від 17 тис. до 25 500 грн.
У пояснювальній записці нардепи зазначають, що на початку липня 2023 року у селі Погреби на Київщині стався конфлікт – відвідувачку кафе, яка зробила зауваження щодо використання російської музики в караоке, виштовхали з приміщення.
Пізніше поліція склала адміністративний протокол щодо закладу за статтею 155 Кодексу про адміністративні правопорушення, яка передбачає штраф від 17 до 170 грн.
У парламенті наголошують, що це “не може вважатись адекватним покаранням”.