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Музика

Штраф до 25 тис. грн: в Україні каратимуть за прослуховування російської музики

9 Серпня 2023, 20:02
Валентина Чорна редакторка стрічки
музика
Джерело: Pixabay

В Україні пропонують запровадити штрафи за прослуховування російської музики в громадських місцях.

Відповідний законопроєкт №9547 зареєстровано у Верховній Раді.

За публічне виконання, показ, демонстрацію, сповіщення у закладах торгівлі, громадського харчування, сфери послуг музичних фонограм, відеограм, музичних кліпів, їхніх елементів, інших творів, розповсюдження яких заборонено, законопроєктом передбачено штраф у розмірі:

  • від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – від 5 100 до 8 500 грн;
  • за повторне порушення від 1 тис. до 1 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – від 17 тис. до 25 500 грн.

У пояснювальній записці нардепи зазначають, що на початку липня 2023 року у селі Погреби на Київщині стався конфлікт – відвідувачку кафе, яка зробила зауваження щодо використання російської музики в караоке, виштовхали з приміщення.

Пізніше поліція склала адміністративний протокол щодо закладу за статтею 155 Кодексу про адміністративні правопорушення, яка передбачає штраф від 17 до 170 грн.

У парламенті наголошують, що це “не може вважатись адекватним покаранням”.

Теги
Війна в Україні Верховна Рада Музика Штраф
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