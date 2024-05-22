Український артист Дмитро Монатик (Monatik) представив кліп на новий трек А що? Режисером відеобороти стала дворазова номінантка на Grammy Таня Муіньо, яка знімає кліпи для світових зірок.

Monatik презентував кліп на літній хіт А що?

У відеороботі артист постає перед судом присяжних. Спочатку йому аплодують, а потім починають засуджувати і навіть хочуть розлучити його з головною героїнею.

– Суспільний осуд переживав майже кожен, хто робив щось щиро та від усього серця. Проте артист залишається вірним собі і в фіналі відеороботи міцні почуття, сильне бажання та віра все одно перемагають розлуку і темряву. Зовсім не зухвало, а впевнено артист співає ці рядки усім присяжним: А що? Якщо нам так хочеться?– йдеться в описі до кліпу.

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Легкий вайб композиції переносить слухачів до Одеси. Цією метафорою у вигляді атмосфери міста Monatik хотів передати нерозлучні почуття:

– Нехай ця пісня твою душу пестить, як Чорне море береги Одеси, – додав артист.

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Також Monatik просить шанувальників поставитися до цієї роботи як до екранізації одного з номерів майбутнього мюзиклу.

Зазначимо, що для зйомок кліпу А що? Monatik став блондином. Раніше він розповідав, що на зміну іміджу наважився задля участі в проєкті, який створює разом із кліпмейкеркою Танею Муіньо.