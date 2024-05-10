Солістка гурту Kazka Олександра Заріцька розповіла про друзів, а також зізналась, чому підпускає близько до себе небагатьох людей.

З ким товаришує Олександра Заріцька

Співачка зазначила, що дуже вибірково ставиться до вибору товаришів. Справжня дружба, як вважає Олександра, потребує багато вільного часу та енергії.

– Раніше, наприклад, я намагалася дружити з багатьма, приділяти їм час та увагу. Але згодом зрозуміла, що насправді є лише кілька друзів, які будуть зі мною і в біді, і в радості, підтримуватимуть та стоятимуть поряд до кінця, незважаючи ні на що. В моєму житті таких людей реально небагато, але вони точно є. І я дуже цьому рада. Та й, чесно кажучи, проводити час паралельно з багатьма людьми – не дуже цінно, оскільки треба мати багато вільного часу та енергії, – поділилась артистка.

За словами Заріцької, розпорошуючись на багатьох людей, можна геть забути про себе, а це точно не найкращий варіант. До того ж Олександра вважає, що бути наодинці з собою дуже корисно.

Зараз дивляться

– Варто приділяти час розвитку й навчанню. Ніколи не забувайте про себе! Мені подобається бути самій із собою. Хоча постійно біля мене хтось є і я живу не сама. Та все одно намагаюся мати власний простір і оберігати його. Останнім часом багато читаю, малюю, думаю. Це хороший варіант дозвілля, як на мене, – додала солістка гурту Kazka за лаштунками зйомок шоу Хто знає? на Новому каналі.