Український співак, лідер музичного колективу Воплі Відоплясова Олег Скрипка відверто відповів на запитання про особисте життя. Зокрема, він розповів про політичні амбіції, своє авто та як готується до виступів.

– Перед виходом на сцену я завжди хвилююся, тому намагаюся займатися своїми справами до останнього моменту, аби у мене не було часу на роздуми, – поділився артист.

Скрипка зізнався, що має електричний автомобіль Jaguar, а у його шафі лежить аж сім вишиванок.

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На думку артиста найкраща його пісня – Музіка, а пік популярності гурту Воплі Відоплясова відбувається зараз. Згадуючи про особисте, Олег поділився, що кохав всього лише дві жінки.

Крім того, співак розповів і про амбіції у політиці.

– Планів на політику у мене немає. Коли було потрібно, я організовував Майдан, допомагав українській армії. А підіймати на цьому гроші я не збираюсь, – заявив він.

На початку року Олег Скрипка випустив трек з Христиною Соловій – популярною українською співачкою. Пісня дістала назву Зима, музику та слова склав сам Скрипка.

Фото: Олег Скрипка