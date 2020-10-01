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Жінки, політика та ритуали перед виступом – Олег Скрипка поділився особистим

1 Жовтня 2020, 12:02 Людмила Богданова
Жінки, політика та ритуали перед виступом – Олег Скрипка поділився особистим

Український співак, лідер музичного колективу Воплі Відоплясова Олег Скрипка відверто відповів на запитання про особисте життя. Зокрема, він розповів про політичні амбіції, своє авто та як готується до виступів.

 – Перед виходом на сцену я завжди хвилююся, тому намагаюся займатися своїми справами до останнього моменту, аби у мене не було часу на роздуми, – поділився артист.

Скрипка зізнався, що має електричний автомобіль Jaguar, а у його шафі лежить аж сім вишиванок.

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На думку артиста найкраща його пісня – Музіка, а пік популярності гурту Воплі Відоплясова відбувається зараз. Згадуючи про особисте, Олег поділився, що кохав всього лише дві жінки.

Крім того, співак розповів і про амбіції у політиці.

– Планів на політику у мене немає. Коли було потрібно, я організовував Майдан, допомагав українській армії. А підіймати на цьому гроші я не збираюсь, – заявив він.

На початку року Олег Скрипка випустив трек з Христиною Соловій – популярною українською співачкою. Пісня дістала назву Зима, музику та слова склав сам Скрипка.

Фото: Олег Скрипка

Джерело
Ранок у великому місті на ICTV
Теги
Воплі Відоплясова , Олег Скрипка
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