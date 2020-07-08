8 липня в Україні святкують День сім’ї – це свято є одним із наймолодших в українському календарі, оскільки з’явилося лише у 2012 році.

Побудувати щасливу сім’ю завдання не з легких, особливо коли чоловік та дружина відомі люди.

В українському шоу-бізнесі є багато знаменитостей, яких об’єднала не тілький сцена, а й кохання – таким є подружжя Арсена Мірзояна та Антоніни Матвієнко.

Одним із секретів побудови щасливої сім’ї співак називає правильний побут.

– Варто удвох входити у побут та не залишати свою половинку наодинці з цією стихією. Особистий простір також має значення і в кожного свої табу, без пояснень, як прояв поваги, – вважає Арсен Мірзоян.

Зокрема співак наголошує, що коханій людині варто приділяти увагу та враховувати дрібниці, іноді можна навіть нагадати їй про День народження подруги.

– Не забувати про компліменти, наприклад обговорити манікюр, а також дарувати квіти, – зазначив Мірзоян.

Митець каже, що популярність ніколи не заважає парі в особистому житті.

– Це є невід’ємною частиною нашої праці, будь-де і будь-коли. Це треба сприймати так, ніби ти завжди у прямому ефірі, щоб ти не робив. Це важко, але іншого виходу нема. Як я кажу: або мовчи, або не бійся бити тарілки, – наголосив музикант.

Відомі люди часто живуть у різних містах через гастролі, однак Арсен Мірзоян вважає, що це іноді і на краще, бо люди встигають засумувати, а це робить стосунки міцнішими.

Антоніна Матвієнко вийшла заміж за Арсена Мірзояна у березні 2018 року.

А нещодавно до Дня Конституції України Володимир Зеленський відзначив заслуги зірок українського шоу-бізнесу, нагородивши державними відзнаками Потапа, Ірину Білик, Машу Єфросиніну, Тіну Кароль та Арсена Мірзояна.