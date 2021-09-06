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Чорна королева: шанувальники Тіни Кароль захопилися її новим фото

6 Вересня, 09:54 Каріна Зуєва
Чорна королева: шанувальники Тіни Кароль захопилися її новим фото

Народна артистка України Тіна Кароль захопила шанувальників новим фото.

Співачка поділилася знімком, на якому позує в чорній сукні з високим розрізом від бренду LaBourjoisie. Виконавиця не стала нічого писати під публікацією, залишивши лише хештег зі словом красиво.

Підписники зазначили, що цей образ дуже йде 36-річній Тіні Кароль і назвали її чорної королевою.

  • Незабаром ти станеш зовсім чорною.
  • Чорна королева.
  • Біла королева стала чорною.
  • Естетичний шок.
  • Лана Дель Рей по-українськи.
  • Сильно красива.
  • Найкраща.
  • Неймовірна, красива, божественна.
  • Тіна як блешня, яку хочеться проковтнути.
  • Нереальна красуня, – пишуть шанувальники артистки.

Раніше ми писали, що Тіна Кароль зізналася, що мріяла бути схожою на Софію Ротару. Про це співачка повідомила під час концерту в рамках нагородження Національна легенда.

Зі сцени артистка звернулася до Ротару та сказала, що є її давньою прихильницею.

Тіна Кароль зазначила, що Софія вже відома півстоліття, а її творчість – це не просто аудіодоріжка, а саундтрек до життів мільйонів людей. Також вона наголосила, що Ротару асоціюється з багатьма речами.

Фото: Антон Кулаковський

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Тіна Кароль
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