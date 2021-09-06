Народна артистка України Тіна Кароль захопила шанувальників новим фото.

Співачка поділилася знімком, на якому позує в чорній сукні з високим розрізом від бренду LaBourjoisie. Виконавиця не стала нічого писати під публікацією, залишивши лише хештег зі словом красиво.

Підписники зазначили, що цей образ дуже йде 36-річній Тіні Кароль і назвали її чорної королевою.

Незабаром ти станеш зовсім чорною.

Чорна королева.

Біла королева стала чорною.

Естетичний шок.

Лана Дель Рей по-українськи.

Сильно красива.

Найкраща.

Неймовірна, красива, божественна.

Тіна як блешня, яку хочеться проковтнути.

Нереальна красуня, – пишуть шанувальники артистки.

Раніше ми писали, що Тіна Кароль зізналася, що мріяла бути схожою на Софію Ротару. Про це співачка повідомила під час концерту в рамках нагородження Національна легенда.

Зі сцени артистка звернулася до Ротару та сказала, що є її давньою прихильницею.

Тіна Кароль зазначила, що Софія вже відома півстоліття, а її творчість – це не просто аудіодоріжка, а саундтрек до життів мільйонів людей. Також вона наголосила, що Ротару асоціюється з багатьма речами.

Фото: Антон Кулаковський