Народна артистка України Тіна Кароль захопила шанувальників новим фото.
Співачка поділилася знімком, на якому позує в чорній сукні з високим розрізом від бренду LaBourjoisie. Виконавиця не стала нічого писати під публікацією, залишивши лише хештег зі словом красиво.
Підписники зазначили, що цей образ дуже йде 36-річній Тіні Кароль і назвали її чорної королевою.
- Незабаром ти станеш зовсім чорною.
- Чорна королева.
- Біла королева стала чорною.
- Естетичний шок.
- Лана Дель Рей по-українськи.
- Сильно красива.
- Найкраща.
- Неймовірна, красива, божественна.
- Тіна як блешня, яку хочеться проковтнути.
- Нереальна красуня, – пишуть шанувальники артистки.
Раніше ми писали, що Тіна Кароль зізналася, що мріяла бути схожою на Софію Ротару. Про це співачка повідомила під час концерту в рамках нагородження Національна легенда.
Зі сцени артистка звернулася до Ротару та сказала, що є її давньою прихильницею.
Тіна Кароль зазначила, що Софія вже відома півстоліття, а її творчість – це не просто аудіодоріжка, а саундтрек до життів мільйонів людей. Також вона наголосила, що Ротару асоціюється з багатьма речами.
Фото: Антон Кулаковський