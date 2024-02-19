Польща визначилася з представником країни на Євробаченні 2024. Так, сусідню країну на сцені у Швеції представлятиме артистка LUNA з піснею The Tower, і вибір музикантки обурив багатьох поляків.

Скандал навколо представниці Польщі на Євробаченні 2024

Відомо, що переможницею LUNA обрали журі місцевого нацвідбору. Глядачі не голосують за улюбленого артиста, тому суспільство не може впливати на шанси перемоги музикантів. На тлі цього, користувачі мережі не оцінили таке рішення суддів і публічно пишуть, що LUNA – це “не їхній вибір”.

Зараз дивляться

Приміром, під відео з піснею LUNA на YouTube-сторінці Євробачення поляки висловлюють свою думку щодо співачки:

Польщі дуже потрібні чесні та професійні попередні вибори. Ухвалення рішень за закритими дверима – найгірше, що може трапитися.

Для мене ця пісня така сама, як і всі інші. Вона нічим не виділяється.

Німеччина і Польща єдині в тому, що їм набридло голосування журі цього року!

Багато поляків також не виключають, що на вибір переможця нацвідбору вплинула корупція. За словами користувачів мережі, батько LUNA – польський овочевий магнат, і не виключається, що її перемога була куплена. Деякі користувачі мережі з Польщі хочуть бачити на Євробаченні від країни артистку Юстину Стречковську, яка посіла на місцевому нацвідборі друге місце.

Нагадаємо, що не всі німці задоволені вибором переможця свого Нацвідбору 2024. Багато хто припустив, що його виступ не оцінять високо.

Фото: LUNA