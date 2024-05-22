Фронтмен гурту Бумбокс Андрій Хливнюк у перші дні повномасштабної війни виконав на Софійській площі в Києві легендарну пісню Червона калина. Однак мало хто знає, що він міг заспівати зовсім іншу композицію. Про це розповів українець із американським паспортом Міро Попович.

Андрій Хливнюк міг не виконати Червону калину

Міро Попович під час повномасштабної війни опинився в Україні та став на її захист. Саме він у перші дні вторгнення зняв ролик, на якому Хливнюк виконує Червону калину. Тоді це відео побачили всі українці і не тільки, пісня стала легендарною і знайшла друге дихання.

Міро згадує, того дня вони патрулювали містом і музикант наспівував цю пісню. Сам же Попович ніколи композиції не чув.

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– Питаю його, що це за пісня? А він: – Це повстанська пісня Січових Стрільців. Ти що, її не знаєш? Відповідаю, що ні. Він у відповідь: – Ех, салага. І ось проїжджаємо ми Софійську площу, а вона зовсім порожня. Андрій вирішив показати силу акустики – заспівати там, – згадує Міро.

Каже, відео зняли з другого дубля, оскільки перший – Андрій перервав. Тоді, очевидно, Хливнюк ще точно не вирішив, яку саме пісню виконати.

– Я починаю знімати, а він каже – вимикай. І потім через 10 секунд Андрій зібрався, і ми зняли. Він заспівав Червону калину. Потім я запитав у нього, чому просив вимкнути першого разу? Він відповів, що просто хотів іншу пісню заспівати. Але змінив думку і обрав Калину. Історичний момент, – сказав Попович.

Виявилося, що замість Червоної калини Хливнюк міг заспівати Батько наш Бандера.