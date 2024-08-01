Співачка Анна Трінчер показала, як змінилася за рік після розставання з ексчоловіком, блогером Олександром Волошиним. Артистка зазначила, що це був найважчий період у її житті.

Трінчер показала свою трансформацію

В Instagram Трінчер оприлюднила відео, створене з різних моментів останніх 12 місяців її життя. У ролику можна побачити трансформацію співачки – від сліз до повного прийняття і любові до себе.

– Рівно рік, як почався найважчий період у моєму житті. Хотілося б мені підійти до тієї Ані, обійняти її і сказати, що попереду її чекає стільки всього прекрасного, сказати, що завдяки цьому болю ти знайдеш таку внутрішню силу в собі, такий стрижень, що ти себе не впізнаєш…. Я багато працювала над собою, і ви бачите результати, – зазначила Анна.

Трінчер додала, що цей рік вона практикувала і перепрошивала себе, стала щирою, милосердною, почала допомагати тим, хто цього потребує. І тепер вона є тією, про яку мріяла.

Зараз дивляться

– Як це сталося? Усе дуже примітивно і смішно, бо наші ба завжди на вушко казали нам “що посієш – те й пожнеш”. Так ось, цього року я переконалася – усе є нашою кармою: і хороше, і погане, і нейтральне, – наголосила співачка.

Шанувальники оцінили трансформацію Трінчер, похваливши її за те, ким вона стала.