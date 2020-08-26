Хіти літа 2020 назвав Spotify. Рейтинг найпопулярніших пісень склали, базуючись на тому, як слухали композиції у період з 1 червня до 15 серпня.
Хіти 2020:
- Rockstar, виконавці DaBaby і Roddy Ricch;
- Blinding Lights, виконавець The Weeknd;
- Roses (Imanbek Remix), виконавець SAINt JHN;
- Savage Love (Laxed – Siren Beat), виконавці Jason Derulo і Jawsh 685;
- Watermelon Sugar, виконавець Harry Styles;
- Death bed (coffee for your head), виконавці Powfu і beabadoobee;
- Rain On Me, виконавці Lady Gaga і Ariana Grande;
- Toosie Slide, виконавець Drake;
- Breaking Me, виконавці Topic і A7S;
- Dance Monkey, виконавець Tones and I.
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За інформацією, композиція Rockstar набрала 380 млн стрімів, Blinding Lights – майже 340 млн, а Roses – 280 млн.
Популярні пісні 2020 року
Попри коронавіурс і карантин, світові і українські співаки та гурти змогли порадувати слухачів новими композиціями.
Найбільшою популярністю аудиторії користувалися іноземні виконавці, серед яких Lady Gaga і Eminem.
Список музичних хітів 2020 року дивіться на Фактах ICTV.
Джерело: Spotify