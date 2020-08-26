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Музика

Spotify назвав 10 найпопулярніших хітів літа 2020

26 Серпня, 18:00 Людмила Грубнік
Spotify назвав 10 найпопулярніших хітів літа 2020
Джерело: Pixabay

Хіти літа 2020 назвав Spotify. Рейтинг найпопулярніших пісень склали, базуючись на тому, як слухали композиції у період з 1 червня до 15 серпня.

Хіти 2020:

  • Rockstar, виконавці DaBaby і Roddy Ricch;
  • Blinding Lights, виконавець The Weeknd;
  • Roses (Imanbek Remix), виконавець SAINt JHN;
  • Savage Love (Laxed – Siren Beat), виконавці Jason Derulo і Jawsh 685;
  • Watermelon Sugar, виконавець Harry Styles;
  • Death bed (coffee for your head), виконавці Powfu і beabadoobee;
  • Rain On Me, виконавці Lady Gaga і Ariana Grande;
  • Toosie Slide, виконавець Drake;
  • Breaking Me, виконавці Topic і A7S;
  • Dance Monkey, виконавець Tones and I.

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За інформацією, композиція Rockstar набрала 380 млн стрімів, Blinding Lights – майже 340 млн, а Roses – 280 млн.

Популярні пісні 2020 року

Попри коронавіурс і карантин, світові і українські співаки та гурти змогли порадувати слухачів новими композиціями.

Найбільшою популярністю аудиторії користувалися іноземні виконавці, серед яких Lady Gaga і Eminem.

Список музичних хітів 2020 року дивіться на Фактах ICTV.

Джерело: Spotify

Теги
Spotify , Пісні , Хіти
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