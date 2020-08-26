26 Серпня, 18:00 Людмила Грубнік

Хіти літа 2020 назвав Spotify. Рейтинг найпопулярніших пісень склали, базуючись на тому, як слухали композиції у період з 1 червня до 15 серпня. Хіти 2020: Rockstar, виконавці DaBaby і Roddy Ricch;

Blinding Lights, виконавець The Weeknd;

Roses (Imanbek Remix), виконавець SAINt JHN;

Savage Love (Laxed – Siren Beat), виконавці Jason Derulo і Jawsh 685;

Watermelon Sugar, виконавець Harry Styles;

Death bed (coffee for your head), виконавці Powfu і beabadoobee;

Rain On Me, виконавці Lady Gaga і Ariana Grande;

Toosie Slide, виконавець Drake;

Breaking Me, виконавці Topic і A7S;

Dance Monkey, виконавець Tones and I. Читайте: Spotify в Україні: переваги, види підписки і ціна За інформацією, композиція Rockstar набрала 380 млн стрімів, Blinding Lights – майже 340 млн, а Roses – 280 млн. <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> Популярні пісні 2020 року Попри коронавіурс і карантин, світові і українські співаки та гурти змогли порадувати слухачів новими композиціями. Найбільшою популярністю аудиторії користувалися іноземні виконавці, серед яких Lady Gaga і Eminem. Список музичних хітів 2020 року дивіться на Фактах ICTV. Джерело: Spotify

Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.