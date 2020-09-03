Український співак Monatik випустив 40-хвилинний мюзикл під назвою Ритм.

– Ласкаво просимо в Ритм, – підписав відео співак.

У мюзиклі взяло участь багато українських виконавців, зокрема гурти Время и Стекло та The Hardkiss, виконавці Віра Брежнєва, Alyona Alyona, TAYANNA, Michelle Andrade, DANTES та інше.

Загалом у відео задіяно 13 артистів.

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Через кілька хвилин після виходу відео користувачі вже залишили безліч позитивних коментарів:

– Тільки почала дивитись, а вже просто відрив. – З перших хвилин відчуваю – це досконало.

Починається музична історія зі вступної промови Monatik, згодом звучать рядки з його пісні Love It Ритм.

До речі, тизер до мюзиклу, який Monatik виклав 5 серпня, зібрав майже півмільйона переглядів.

Дует The Hardkiss та Monatik

Минулого тижня український гурт The Hardkiss випустив нову пісню – Кобра. Трек записаний разом з популярним виконавцем Monatik.

Користувачі пишуть, що для них такий дует став справжньою несподіванкою.