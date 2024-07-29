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Персони

Маленькими кроками: Татарінцева показала, як змінилося її тіло після пологів

29 Липня 2024, 18:05
Тетяна Штерєва редакторка розділу Стиль життя
Наталія Татарінцева
Джерело: Наталія Татарінцева показала зміни в собі | Life

Тренерка Наталія Татарінцева, яка нещодавно вперше стала мамою, регулярно звітує перед своїми підписниками, як просувається її повернення у форму, що вона мала до вагітності та пологів.

Наталія відверто ділиться власним досвідом на шляху материнства, що знаходить жвавий відгук у шанувальниць, які засипають її різними питаннями.

Як Наталія Татарінцева відновлюється після пологів

Раніше інфлюенсерка розповідала, що під час вагітності її вага збільшилася на 15 кг. Наталія зауважила, що на 19 день після появи Лелі ще має набряк на животі, а важить зараз 58,5 кг.

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– Тіло трансформується маленькими кроками. Набряк на животі відчувається як великий синець, особливо над швом (де, до речі, зберігається невеликий валик і думаю над ним треба буде попрацювати апаратно), ноги ще не в ідеальному тонусі, але вже менше дряблості завдяки вправам та додатковому догляду, – підсумувала Татарінцева.

скрин Наталія Татарінцева

Фото: Наталія Татарінцева/Instagram

Донька зіркового подружжя Наталії Татарінцевої та Євгена Кота зʼявилася на світ 10 липня. Пара ділилася, що перейми тривали 14 годин, врешті було ухвалено рішення робити кесарів розтин.

Тренерка переконана, що довіритися лікарю – було правильним рішенням, адже маля народилося здоровим, а це – найголовніше.

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Євген Кот Наталія Татарінцева
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