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Jerry Heil і Дантес презентували трек про ностальгію за минулим

2 Серпня 2024, 11:13
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Jerry Heil і Володимир Дантес

Співачка Jerry Heil і виконавець Володимир Дантес презентували спільний дует – пісню Губи у губах. Разом із композицією про ностальгію за втраченим минулим артисти представили кліп.

Jerry Heil і Володимир Дантес – Губи у губах

Основним натхненням для написання треку стали теплі спогади про юність. За словами Jerry Heil, цим треком хотілося нагадати про безтурботні часи, коли найстрашнішим було занадто пізно прийти додому.

Зараз дивляться

– Літо, яке здавалося нескінченним, літні табори, перші поцілунки, бійки за клубом, свобода і відчуття, що все життя попереду, коли позаду лише рідна домівка, з якої прагнеш вислизнути, – зазначила співачка.

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Тандем Jerry Heil і Володимира Дантеса одразу ж завоював серця слухачів своєю легкою літньою мелодією.

– Моя творчість – це сам я, моя музика – це відображення історій, які пережив я. Тому й трек Губи у губах – це рефлексія емоцій і почуттів, мені добре знайомих. Ми давно знайомі з Jerry, і коли нам нарешті випала нагода створити спільну пісню, то ми вирішили робити по-справжньому щирий реліз, – зазначив Дантес.

У кліпі артистів також показані безтурботні моменти та ностальгія за ними.

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Реакція мережі на дует Jerry Heil і Володимира Дантеса

Уперше трек прозвучав два тижні тому під час виступу Дантеса на Atlas Weekend. Шанувальники ще тоді його оцінили, зараз же вони це підтвердили.

  • Літо, молодість, любов… І напад ностальгії за минулим життям від кадрів феєрверку. Дуже красиві пісня і кліп, молодці.
  • Я заплющую очі і переміщуюся у 2008-й, де бачу, як уся дискотека танцює під цей трек. І я десь там відриваюся під цю пісню. Юність, вона така прекрасна.
  • Яка атмосфера. Однозначно пісня літа, хоча губи можуть бути пересушеними і взимку. Цей тандем – це те, що потрібно було, щоб створити такий гармонійний трек.
  • 50 разів уже прослухала – потанцювала, поспівала, поплакала, посміялася. Дякую за те, що це літо буде пов’язане з піснею. Це вона.
  • Повернули мене в студентські роки – бурхливі, молоді. Стигле літо, феромони, єдина турбота того життя – нерозділене кохання. Дякую за музику.
  • Зачепило і повернуло років так на 10 назад. Це щось про літній спогад, аж у грудях терпло! Зняли такі знайомі кадри.
  • Мені дуже сподобалося. Ті безтурботні часи юності, коли переживаєш тільки за проблеми у стосунках, а ці акорди наче з 1990-х ще більше відносять у минуле. Гарний текст і крутий тандем вийшов! Дякую.
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