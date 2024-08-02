Співачка Jerry Heil і виконавець Володимир Дантес презентували спільний дует – пісню Губи у губах. Разом із композицією про ностальгію за втраченим минулим артисти представили кліп.

Jerry Heil і Володимир Дантес – Губи у губах

Основним натхненням для написання треку стали теплі спогади про юність. За словами Jerry Heil, цим треком хотілося нагадати про безтурботні часи, коли найстрашнішим було занадто пізно прийти додому.

Зараз дивляться

– Літо, яке здавалося нескінченним, літні табори, перші поцілунки, бійки за клубом, свобода і відчуття, що все життя попереду, коли позаду лише рідна домівка, з якої прагнеш вислизнути, – зазначила співачка.

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Тандем Jerry Heil і Володимира Дантеса одразу ж завоював серця слухачів своєю легкою літньою мелодією.

– Моя творчість – це сам я, моя музика – це відображення історій, які пережив я. Тому й трек Губи у губах – це рефлексія емоцій і почуттів, мені добре знайомих. Ми давно знайомі з Jerry, і коли нам нарешті випала нагода створити спільну пісню, то ми вирішили робити по-справжньому щирий реліз, – зазначив Дантес.

У кліпі артистів також показані безтурботні моменти та ностальгія за ними.

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Реакція мережі на дует Jerry Heil і Володимира Дантеса

Уперше трек прозвучав два тижні тому під час виступу Дантеса на Atlas Weekend. Шанувальники ще тоді його оцінили, зараз же вони це підтвердили.