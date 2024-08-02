Співачка Jerry Heil і виконавець Володимир Дантес презентували спільний дует – пісню Губи у губах. Разом із композицією про ностальгію за втраченим минулим артисти представили кліп.
Jerry Heil і Володимир Дантес – Губи у губах
Основним натхненням для написання треку стали теплі спогади про юність. За словами Jerry Heil, цим треком хотілося нагадати про безтурботні часи, коли найстрашнішим було занадто пізно прийти додому.
– Літо, яке здавалося нескінченним, літні табори, перші поцілунки, бійки за клубом, свобода і відчуття, що все життя попереду, коли позаду лише рідна домівка, з якої прагнеш вислизнути, – зазначила співачка.
Тандем Jerry Heil і Володимира Дантеса одразу ж завоював серця слухачів своєю легкою літньою мелодією.
– Моя творчість – це сам я, моя музика – це відображення історій, які пережив я. Тому й трек Губи у губах – це рефлексія емоцій і почуттів, мені добре знайомих. Ми давно знайомі з Jerry, і коли нам нарешті випала нагода створити спільну пісню, то ми вирішили робити по-справжньому щирий реліз, – зазначив Дантес.
У кліпі артистів також показані безтурботні моменти та ностальгія за ними.
Реакція мережі на дует Jerry Heil і Володимира Дантеса
Уперше трек прозвучав два тижні тому під час виступу Дантеса на Atlas Weekend. Шанувальники ще тоді його оцінили, зараз же вони це підтвердили.
- Літо, молодість, любов… І напад ностальгії за минулим життям від кадрів феєрверку. Дуже красиві пісня і кліп, молодці.
- Я заплющую очі і переміщуюся у 2008-й, де бачу, як уся дискотека танцює під цей трек. І я десь там відриваюся під цю пісню. Юність, вона така прекрасна.
- Яка атмосфера. Однозначно пісня літа, хоча губи можуть бути пересушеними і взимку. Цей тандем – це те, що потрібно було, щоб створити такий гармонійний трек.
- 50 разів уже прослухала – потанцювала, поспівала, поплакала, посміялася. Дякую за те, що це літо буде пов’язане з піснею. Це вона.
- Повернули мене в студентські роки – бурхливі, молоді. Стигле літо, феромони, єдина турбота того життя – нерозділене кохання. Дякую за музику.
- Зачепило і повернуло років так на 10 назад. Це щось про літній спогад, аж у грудях терпло! Зняли такі знайомі кадри.
- Мені дуже сподобалося. Ті безтурботні часи юності, коли переживаєш тільки за проблеми у стосунках, а ці акорди наче з 1990-х ще більше відносять у минуле. Гарний текст і крутий тандем вийшов! Дякую.