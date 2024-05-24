Ведучий Анатолій Анатоліч, який намагається отримати військовий квиток, розповів, як працює електронна черга в ТЦК.

Чому Анатолій Анатоліч не зміг стати на військовий облік

Ведучий розповів, що записався в ТЦК на 24 травня на 15:00. Однак там Анатолічу сказали, що електронна черга не діє, оскільки послуга працює в тестовому режимі.

– Я записався в електронну чергу в Оболонський ТЦК на 15:00. Прийшов, і мені сказали, що електронна черга не діє, що це в тестовому режимі. Я кажу: Як в тестовому, якщо я там всі свої дані вводив, номер телефону, де я прописаний, імейл, мені приходило якесь підтвердження. Кажуть, ну добре, ви пройшли тест, я вас вітаю, – поділився Анатоліч.

Після цього ведучому сказали, що потрібно брати талончик і ставати в чергу. Однак Анатолічу порадили зробити це в інший день, адже на сьогодні в черзі вже більше 100 людей.

Зараз дивляться

– Я зрозумів, що єдиний спосіб потрапити в ТЦК – це кинути все, і о 6 ранку вже стояти під входом. Може це я такий балуваний і звик до українського сервісу, і тому чомусь подумав що в ТЦК буде сервіс. Або варіант ще більш дієвий, ходити біля метро і шукати поглядом працівників ТЦК, щоб вони мене туди доставили, – додав ведучий.

Зазначимо, що це була п’ята спроба Анатоліч Анатоліча оновити свої дані в ТЦК та отримати військовий квиток.