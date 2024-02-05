Співачка Дженніфер Лопес поповнила свій сценічний гардероб ще однією річчю від українського дизайнера Frolov. Зірка запалила на шоу Saturday Night Live у топі-сорочці, заспівавши свій сингл Can`t Get Enough.

Дженніфер Лопес вдягнула сорочку від Frolov

Для завершення образу артистка вдягнула вкорочений чорний жакет, брюки-палаццо з високою талією та вирізами з боків.

На сторінці бренду в Instagram відзначається, що Джей Ло продемонструвала, як найкраще носити топ-сорочку з коміром. До слова, коштує цей предмет гардеробу понад 24 тис. грн.

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Шанувальники Frolov переконані, що речі українських дизайнерів варті того, щоби в шафах світових зірок було по кілька речей від наших модних брендів.

В арсеналі Дженніфер Лопес вже є сукня від Frolov з фірмовими вирізами у формі сердець на животі та стегнах. У ній знаменитість зʼявилася в кліпі на пісню Can`t Get Enough.