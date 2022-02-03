Джекі Чан прийняв естафету та проніс Олімпійський вогонь

Відомий у всьому світі китайський актор Джекі Чан взяв участь в естафеті Олімпійського вогню. Він разом із спортсменами проніс факел вздовж Великої китайської стіни.

– Я прокинувся о четвертій ранку, це моя четверта Олімпіада. Я дуже щасливий. Мені так холодно, – зазначив Джекі Чан.

Естафета Олімпійського вогню розпочалася на вершині Великої китайської стіни. Серед тих, хто по черзі несли вогонь за маршрутом, скороченим до трьох днів через Covid-19, Джекі Чан та китайські олімпійські призери.

Естафета вогню, яка відкриє Зимові ігри, набагато скромніша, ніж естафета Літніх ігор 2008 року в Пекіні.

Олімпійський чемпіон з настільного тенісу Ма Лун і дворазовий золотий призер з тхеквондо Ву Цзін’юй, були серед тих, хто ніс червоно-срібний спіральний факел уздовж ділянки Бадалін Великої стіни, де ранкова температура в четвер була доволі освіжаючою.

67-річний Чан, зірка гонконзьких бойовиків та комедій, відомий своєю підтримкою пекінського уряду, був записаний в офіційному прес-релізі під своїм китайським ім’ям Чень Ганшен.

Бадалін, ділянка стіни, яку найчастіше відвідують туристи, розташована за 70 км на північний захід від центру Пекіна в районі Яньцин, неподалік від олімпійських трас для ковзання та гірськолижного спорту.

Олімпійські ігри-2022

Зимові Олімпійські ігри-2022 у Пекіні стартують 4 лютого та триватимуть до 20 лютого. На змаганнях Україну представлять 45 спортсменів, котрі змагатимуться у 12 видах спорту.

Представників нашої країни не буде лише у хокеї, ковзанярському спорті та керлінгу. Однак, на відміну від Олімпіади 2018 року, у нас тепер є представники у стрибках з трампліна, шорт-треку та бобслеї. А також на 12 атлетів більше у складі, порівняно із минулою Олімпіадою.

Факти ICTV підготували матеріал, у якому зібрали всю інформацію про майбутні зимові Ігри-2022 у Пекіні.