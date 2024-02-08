Ведуча та акторка Олена Кравець розповіла, чи спілкується зараз із президентом України Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською. Раніше вони дружили сім’ями та навіть стали кумами.

Чи спілкується Кравець із Зеленськими

Олена зізналась, що вже давно не контактувала з президентом та першою леді. Кравець розуміє, що в подружжя Зеленських зараз є набагато важливіші справи, тож вона не хоче їх відволікати.

Також Олена додала, що вже навіть не знає, який вигляд мають їхні діти, хоча вони росли на її очах.

Зараз дивляться

– Я думаю про них з Оленою щодня. Я не розумію і не можу усвідомити це нелюдське навантаження, яке доводиться витримувати йому та його родині. Я не спілкувалася з ними вже дуже давно. Я не знаю, який зараз вигляд мають діти, яких я бачила, які виростали на моїх очах. Я не знаю, як вони, і я не можу цього дізнатися, бо в мене немає доступу, – сказала Кравець.

За словами акторки, у неї є можливість написати Зеленському СМС, але вона не хоче його турбувати, адже розуміє, скільки повідомлень він отримує.

– Я сподіваюся, що він хоча б іноді може усміхнутися через дітей, бо це людина, яка весь час це робила. Я дуже сумую за минулим і за їхньою родиною. Я часто уявляю, як ми зустрінемося після перемоги. Мені здається, я буду дуже довго його обіймати, а потім Олену, – зізналась Кравець.

Фото: Олена Зеленська, Олена Кравець