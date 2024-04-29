Український шоумен Дмитро Коляденко розповів, чи готовий і він піти на фронт після отримання повістки. Як виявилося, хореограф стоїть на обліку у військкоматі.

Коляденко розповів, чи готовий він піти до ЗСУ

Так, в ефірі марафону Єдині новини, шоумен зізнався, що відповідно до закону перебуває на військовому обліку, і в разі повістки піде воювати.

– Я на обліку, і всі знають, що я в Києві. Якщо прийде повістка, звичайно, я буду там, адже це мій обов’язок, я ж чоловік, – зазначив Коляденко.

Нині Дмитро працює в театрі і вважає, що вистави здатні зцілювати українців у цей непростий час.

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– У мене є така місія – допомагати людям зі сцени. Ми, актори, як психологи. Люди приходять і забувають про війну та отримують бальзам на душу. Мені здається, що це правильно бути мені поки що на сцені і радувати глядача України, – вважає шоумен.

Інші українські зірки також думають над тим, щоб опинитися на фронті. Нещодавно Анна Саліванчук розповіла про бажання воювати і назвала причину, чому ще не пішла до ЗСУ. Як виявилося, актрису тримають діти, хоч і вона може бути медиком на передовій.

Фото: Дмитро Коляденко