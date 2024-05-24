Лідер гурту Воплі Відоплясова Олег Скрипка розповів, чи спілкується з родичами з країни-агресора Росії.

Олег Скрипка висловився про родичів в РФ

Музикант зізнався, що його мама, яка родом з Росії, підтримує його проукраїнську позицію. Іноді мама Скрипки телефонує родичам з РФ, однак тему війни вони не підіймають.

Олег не бачить жодного сенсу у спілкуванні з росіянами, адже вони продовжують говорити нісенітниці про повномасштабну війну в Україні.

Зараз дивляться

– Я не спілкувався. Кілька днів тому мама розмовляла телефоном зі своєю сестрою, а потім – племінницею. Це немає ніякого змісту. Мама у мене – мудра жінка. Вони розмовляють про родичів, хто живий, як себе почувають і тому подібне. А вони починають гнути свою лінію, розповідаючи, що “ми самі себе бомбимо”. Дуже складно зрозуміти їхню логіку. І немає жодного сенсу. Ще до 2008-2010 року росіянам були намагання щось розповісти, але 2014 року стало ясно, що це абсолютно беззмістовна історія, – поділився музикант.

Нещодавно Олег Скрипка пояснив, чому не долучився до лав ЗСУ. Артист вважає, що кожна людина має сама вирішувати – воювати чи ні.

Фото: Олег Скрипка

Джерело: Rostyslove Production