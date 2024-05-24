Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Персони

Cкладно зрозуміти їхню логіку: Скрипка про маму-росіянку та родичів з РФ

24 Травня 2024, 11:23
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Олег Скрипка

Лідер гурту Воплі Відоплясова Олег Скрипка розповів, чи спілкується з родичами з країни-агресора Росії.

Олег Скрипка висловився про родичів в РФ

Музикант зізнався, що його мама, яка родом з Росії, підтримує його проукраїнську позицію. Іноді мама Скрипки телефонує родичам з РФ, однак тему війни вони не підіймають.

Олег не бачить жодного сенсу у спілкуванні з росіянами, адже вони продовжують говорити нісенітниці про повномасштабну війну в Україні.

Зараз дивляться

– Я не спілкувався. Кілька днів тому мама розмовляла телефоном зі своєю сестрою, а потім – племінницею. Це немає ніякого змісту. Мама у мене – мудра жінка. Вони розмовляють про родичів, хто живий, як себе почувають і тому подібне. А вони починають гнути свою лінію, розповідаючи, що “ми самі себе бомбимо”. Дуже складно зрозуміти їхню логіку. І немає жодного сенсу. Ще до 2008-2010 року росіянам були намагання щось розповісти, але 2014 року стало ясно, що це абсолютно беззмістовна історія, – поділився музикант.

Нещодавно Олег Скрипка пояснив, чому не долучився до лав ЗСУ. Артист вважає, що кожна людина має сама вирішувати – воювати чи ні.

Читайте також:
Олег Скрипка про мобілізацію артистівУся Україна – фронт: Скрипка висловився про мобілізацію артистів

Фото: Олег Скрипка

Джерело: Rostyslove Production

Теги
Війна в Україні Олег Скрипка
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь