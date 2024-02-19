Новозеландський актор Рассел Кроу дістав серйозну травму під час знімання фільму Рідлі Скотта Робін Гуд.

Рассел Кроу зламав обидві ноги на зйомках

Актор пригадав випадок, який стався у 2009 році під час виконання трюку для фільму Робін Гуд, в якому він зіграв головну роль. За сюжетом, герою Кроу потрібно було зістрибнути з важких воріт середньовічного замку.

– Я стрибнув на тверду, нерівну землю. Нам, звичайно, слід було все підготувати, скопати майданчик, але ми поспішали зробити кадри за денного світла, а часу залишалося мало, – розповів він.

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Рассел Кроу, якому тоді було 45 років, не усвідомлював масштабів небезпеки, яка чекала на нього внизу.

– Навколо були сотні статистів, стріли, що літали, й горщики, якими підпалювали замок, відступити було неможливо. Коли я стрибав, то подумав, що зараз буде боляче. Насправді це було схоже на електричний розряд, що пронизав моє тіло. Але ми знімали великий фільм, тож довелося перебороти себе. Останній місяць роботи був дуже складним, кілька тижнів навіть ходити було важко, – пригадав Кроу.

Актор зізнався, що “ніколи не обговорював травму з продюсерами, не брав через неї вихідний і просто продовжував ходити на роботу”. А до лікаря він звернувся лише через 10 років – через “дуже дивний біль у гомілках”.

Кроу вважав, що це результат “нестачі фізичних вправ і сонця після довгої зими в Нью-Йорку”. Однак на рентгенівських знімках лікар виявив залишки переломів обох великогомілкових кісток. Тоді Кроу згадав стрибок на знімальному майданчику Робіна Гуда.

– Мабуть, я закінчив цей фільм з двома зламаними ногами. Все заради мистецтва. Ні гіпсу, ні шин, ні знеболювальних, я просто продовжував працювати, і з часом вони самі загоїлися, – додав актор.

Після завершення знімань Робіна Гуда Кроу взяв перерву від роботи на рік, поки не підписав контракт на участь у фільмі Людина зі сталі.