Співачка Оля Полякова приїхала до Одеси, де має ввечері виступити з концертом у Театрі музкомедії. Артистці довелося спуститися в бомбосховище через чергову тривогу. Там вона побачила, як репетирує дитячий хор.

Оля Полякова показала репетицію дитячого хору у бомбосховищі

Протягом дня російські МіГи кілька разів здіймалися в повітря, через що всією Україною ширилася тривога. Полякова перечекала небезпеку у бомбосховищі Театру музкомедії. Вона не стримала емоцій, побачивши, як доводиться репетирувати дітям через постійну загрозу з боку ворога.

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– Скажіть, будь ласка, чому наші діти повинні сидіти в підвалах і займатися музикою тут? Бо й**ана русня вже задовбала, – висловилася про загарбників співачка.

Повітряні тривоги нерідко переривають виступи українських виконавців. Так, Настя Каменських якось була змушена зупинити концерт у Кременчуці через загрозу. Разом з глядачами та музикантами вона заспівала просто в бомбосховищі.