Артист і військовослужбовець Коля Сєрга висловився про хореографа-втікача Влада Яму. Зокрема, він згадав фото танцюриста біля смітника в Америці з валізою для ЗСУ.

Коля Сєрга сказав, що думає про Влада Яму

За словами Сєрги, він не стежить за життям втікача, оскільки вважає його нецікавим персонажем. Попри це, деякі скандали, в які потрапляє хореограф, знає.

– Я не знаю, що він робить. Я бачив тільки якусь фотографію, де він біля смітника з валізою. Щось таке було. Я нічого про нього не знаю, – сказав Коля у коментарі Ukraine World News.

Фото, про яке говорить Сєрга, Яма зробив на тлі смітника в Америці. На знімку хореограф постав із валізою, що там і знайшов. Танцюрист заявив, що відправить її нашим захисникам.

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Коля чесно сказав, що не розуміє, хто аудиторія хореографа і що їм можна донести.

– Він не настільки цікавий персонаж, щоб через нього звернутися до його аудиторії, тому що ти не розумієш, хто його аудиторія. Типу, щоб просто сказати: Ей, козел? – сказав Сєрга.

Нагадаємо, Яма виїхав із початком повномасштабної війни разом із дружиною та сином до Америки. Хореограф регулярно потрапляє в скандали через свої недоречні публікації.

Фото: Влад Яма, Коля Сєрга