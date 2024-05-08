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А чому не я? Женя Янович заявив про готовність піти на фронт

8 Травня 2024, 13:32
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
Женя Янович

Шоумен Женя Янович розкрив, хто є його моральним авторитетом, та поміркував про своє місце у російсько-українській війні. Також блогер розповів, чи оновив свої дані у ТЦК.

Женя Янович про моральних авторитетів

Ведучий поділився, що прикладом для нього є репер та військовослужбовець Ярмак. Адже він боронить Україну на передовій, розвиває напрям БПЛА та встигає водночас створювати нові треки.

– Він для мене величезний моральний авторитет. Я йому кажу, що мені буває соромно конкретно перед ним. У нас люблять казати: “А чому я?”, а ви спробуйте собі поставити питання: “А чому не я?, – запропонував Янович.

Шоумен додав, що вже визначив для себе, яке місце має зайняти під час великої війни.

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Женя Янович про готовність піти на фронт

Інфлюенсер акцентував, що згідно з законом про мобілізацію, піде оновити свої дані в ТЦК та готовий стати до зброї. Адже в тилу завжди здається, що ти робиш недостатньо для перемоги, наголосив ведучий.

– Найбільше, що ти можеш віддати – це поставити на шальку терезів своє життя і піти захищати в прямому розумінні, – пояснив Янович.

Він зазначив, що часто чує від інших, зокрема від військових, як багато робить тут. Проте сам шоумен припускає, що настане час, коли він теж буде на фронті.

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Фото: Женя Янович

Джерело
Маша Єфросиніна
Теги
Війна в Україні Ярмак
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