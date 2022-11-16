Часто буває, що тюль з роками починає жовтіти, навіть якщо його правильно та вчасно прали. Щоби відбілити тюль у домашніх умовах, знадобляться звичайні засоби, які завжди під рукою у кожного. Як правильно відбілити тюль — читайте на Фактах ICTV.
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Відбілюємо тюль у пральній машинці
Якщо часу на тривале замочування і ручне прання немає, можна скористатися делікатним режимом пральної машини. Однак ви маєте знати, чи можна це робити саме з вашим тюлем (залежить від тканини).
- якщо можна, то насипте порошок для прання і додайте ложку соди, ложку солі та пакетик розпушувача;
- у місце для кондиціонера налийте ложку оцту;
- обов'язково покладіть тюль в мішок для тканини. Якщо такого немає, то загорніть у наволочку;
- виперіть його в пралці на делікатному режимі без віджиму.
Відбілюємо тюль за допомогою лимонної кислоти
Таким методом можна відбілювати тюль із будь-якого матеріалу. Для цього
- візьміть пакетик лимонної кислоти і розведіть його в 2 л води;
- вода має бути теплою;
- прополощіть у цьому розчині тюль, а потім висушіть (як сушите звичайно).
Відбілюємо тюль звичайною сіллю
- для цього способу візьміть ложку кухонної солі (не дрібної), літр води і ложку будь-якого порошку;
- для кращого ефекту беріть теплу воду і порошок з відбілювальним ефектом;
- розчин потрібно перемішати і занурити в нього тюль на цілий день;
- після цього виперіть його вручну.
Як відбілити тюль перекисом водню та нашатирем
Це один із найефективніших способів, для якого потрібно:
- взяти 3 л гарячої води, ложку нашатирю і дві ложки 3% перекису водню;
- перемішати розчин, та опустити в нього тюль;
- щоб тюль став світлішим, вистачить пів години;
- прополощіть його й висушіть.
Відбілювання тюлю марганцівкою
- Щоб тюль став світлішим насамперед натріть на тертці господарське мило і розчиніть його в тазику з гарячою водою;
- у склянці розведіть марганцівку;
- після цього зачекайте, доки рожева суміш розчиниться повністю (осаду бути не повинно);
- в кінці розчин необхідно вилити в таз із милом і замочити там тюль на 30 хв;
- після цього попрати і висушити тюль як зазвичай.