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Як відбілити тюль в домашніх умовах: покрокова інструкція

16 Листопада 2022, 10:40 Анна Голішевська

Часто буває, що тюль з роками починає жовтіти, навіть якщо його правильно та вчасно прали. Щоби відбілити тюль у домашніх умовах, знадобляться звичайні засоби, які завжди під рукою у кожного. Як правильно відбілити тюль — читайте на Фактах ICTV.

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Відбілюємо тюль у пральній машинці

Якщо часу на тривале замочування і ручне прання немає, можна скористатися делікатним режимом пральної машини. Однак ви маєте знати, чи можна це робити саме з вашим тюлем (залежить від тканини). 

  • якщо можна, то насипте порошок для прання і додайте ложку соди, ложку солі та пакетик розпушувача;
  • у місце для кондиціонера налийте ложку оцту;
  • обов'язково покладіть тюль в мішок для тканини. Якщо такого немає, то загорніть у наволочку;
  • виперіть його в пралці на делікатному режимі без віджиму.

Відбілюємо тюль за допомогою лимонної кислоти

Таким методом можна відбілювати тюль із будь-якого матеріалу. Для цього

  • візьміть пакетик лимонної кислоти і розведіть його в 2 л води; 
  • вода має бути теплою;
  • прополощіть у цьому розчині тюль, а потім висушіть (як сушите звичайно).

Відбілюємо тюль звичайною сіллю

  • для цього способу візьміть ложку кухонної солі (не дрібної), літр води і ложку будь-якого порошку;
  • для кращого ефекту беріть теплу воду і порошок з відбілювальним ефектом;
  • розчин потрібно перемішати і занурити в нього тюль на цілий день; 
  • після цього виперіть його вручну. 

 Як відбілити тюль перекисом водню та нашатирем

Це один із найефективніших способів, для якого потрібно:

  • взяти 3 л гарячої води, ложку нашатирю і дві ложки 3% перекису водню;
  • перемішати розчин, та опустити в нього тюль;
  • щоб тюль став світлішим, вистачить пів години;
  • прополощіть його й висушіть. 

Відбілювання тюлю марганцівкою

  • Щоб тюль став світлішим насамперед натріть на тертці господарське мило і розчиніть його в тазику з гарячою водою;
  • у склянці розведіть марганцівку;
  • після цього зачекайте, доки рожева суміш розчиниться повністю (осаду бути не повинно);
  • в кінці розчин необхідно вилити в таз із милом і замочити там тюль на 30 хв;
  • після цього попрати і висушити тюль як зазвичай.

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