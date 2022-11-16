Часто буває, що тюль з роками починає жовтіти, навіть якщо його правильно та вчасно прали. Щоби відбілити тюль у домашніх умовах, знадобляться звичайні засоби, які завжди під рукою у кожного. Як правильно відбілити тюль — читайте на Фактах ICTV.

Зараз дивляться

Відбілюємо тюль у пральній машинці Якщо часу на тривале замочування і ручне прання немає, можна скористатися делікатним режимом пральної машини. Однак ви маєте знати, чи можна це робити саме з вашим тюлем (залежить від тканини). якщо можна, то насипте порошок для прання і додайте ложку соди, ложку солі та пакетик розпушувача;

у місце для кондиціонера налийте ложку оцту;

обов'язково покладіть тюль в мішок для тканини. Якщо такого немає, то загорніть у наволочку;

виперіть його в пралці на делікатному режимі без віджиму.

Відбілюємо тюль за допомогою лимонної кислоти Таким методом можна відбілювати тюль із будь-якого матеріалу. Для цього

візьміть пакетик лимонної кислоти і розведіть його в 2 л води;

вода має бути теплою;

прополощіть у цьому розчині тюль, а потім висушіть (як сушите звичайно).

Відбілюємо тюль звичайною сіллю для цього способу візьміть ложку кухонної солі (не дрібної), літр води і ложку будь-якого порошку;

для кращого ефекту беріть теплу воду і порошок з відбілювальним ефектом;

розчин потрібно перемішати і занурити в нього тюль на цілий день;

після цього виперіть його вручну.

Як відбілити тюль перекисом водню та нашатирем Це один із найефективніших способів, для якого потрібно: взяти 3 л гарячої води, ложку нашатирю і дві ложки 3% перекису водню;

перемішати розчин, та опустити в нього тюль;

щоб тюль став світлішим, вистачить пів години;

прополощіть його й висушіть.