Гранати – це суміш користі й насолоди смаком, але незвична форма плода та тверда шкірка створюють проблеми з його чищенням.

Life. Факти ICTV підготували декілька простих способів, за допомогою яких можна без проблем почистити гранатові плоди.

Як почистити гранат швидко – лайфхаки

Вважається, що гранат – найкращий продукт для зміцнення імунітету та нормалізації тиску, але в нього є один недолік – тверда шкірка, яка важко чиститься.

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Однак є дієві лайфхаки, які допоможуть швидко позбутися цієї незручності:

Зробіть неглибокий круговий надріз на кришечці з допомогою ножа, акуратно зніміть її та відкладіть убік. Потім зробіть надрізи уздовж всіх прожилок (нагадує нарізання кавуна) та поділіть плід на сектори. Обережно розломіть гранат над тарілкою. В результаті ви отримаєте мінімум бризок і максимум цілих зерняток.

Розріжте гранат навпіл. Кожну з половинок переверніть над тарілкою чи ємністю й обережно ложкою простукайте по них. Не піднімайте високо гранат, щоб не було зайвих бризок. Поступово з плоду висипляться всі зерна. Все – гранат готовий до споживання.

гранат готовий до споживання. Зробіть неглибокий круговий надріз і акуратно відріжте шкірку граната. Після цього опустіть плід у ємність з водою. Відділіть гранатові зерна та процідіть їх через друшляк, щоб стекла зайва вода. Цей спосіб дозволить швидко та без бризок почистити гранат, залишивши зерна цілими.

Сподіваємося, що наші лайфхаки допоможуть вам швидко та без бруду почистити гранат у домашніх умовах.